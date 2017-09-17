Футбол
Конте попросил «Интер» заполучить Дани АлвесаЧемпионат 03:03
Как сообщает Football Italia со ссылкой на France Football, 36-летний футболист стал целью миланского «Интера», где его хочет видеть лично главный тренер команды Антонио Конте. Специалист считает Алвеса идеальным кандидатом на позицию правого латераля в своей излюбленной схеме 3-5-2.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Транспорт
На одобренный Путиным мегапроект потратят полтора триллиона рублей
Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 09:19
Культура
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения о своей смерти
Обновлено в 09:17
Авто
Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе
Максимальная скорость трактора, зафиксированная в Книге рекордов Гиннесса, составила 140,4 км/ч.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
В ЛНР рассказали о потерях ВСУ в Донбассе
Еще трое украинских военных погибли, шестеро пострадали в Донбассе, подорвавшись на противотанковой мине, сообщил 24 июня представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Авто
Электромобиль Lightyear One оснащен солнечной батареей
За ночь от обычной розетки с напряжением 230 В аккумулятор Lightyear One заряжается до уровня, достаточного, чтобы проехать 400 км. Каждый час зарядки от солнечной батареи добавляет до 12 км пробега.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Мужчина на лету поймал выпавшего из окна ребенка
В Китае мужчина на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа. Запись с камер видеонаблюдения публикует агентство CCTV+.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»
Обновлено в 06:41
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Экономика
Госдума поддержала изменение выплат пособий на ребенка
Правительственный законопроект, устанавливающий новые правила выплаты пособий при рождении ребенка, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:39
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
В Белгороде почтили память воинов-освободителей
Обновлено вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика
Новым спикером парламента Грузии стал Арчил Талаквадзе
Депутаты парламента Грузии проголосовали за избрание представителя правящей партии Арчила Талаквадзе новым спикером законодательного органа.
Обновлено в 07:04
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Валерия поздравила Егора Крида с 25-летием
Певица Валерия трогательно поздравила Егора Крида с юбилеем, опубликовав соответствующий пост на личной странице в сети Instagram.
Обновлено в 03:56
Кино
Тайка Вайтити снимет анимационного «Флэша Гордона»
Обновлено в 02:28
Авто
«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО
Самые большие убытки в 2018 году страховщикам принесли обладатели машин марок ГАЗ и ВАЗ (Lada).
Обновлено в 08:02
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В окружении полковника-миллиардера из ФСБ нашлись новые богачи
Бывший начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, незадолго до своего ареста часто общался со следователем полиции одного из округов Москвы, у которой обнаружили дорогую недвижимость в Италии.
Обновлено в 09:42
Политика
Министр экономики Грузии назвала потерю россиян шоком для турсектора
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, встретившаяся с проводящими в Кобулети акцию протеста владельцами малых и средних гостиниц, признала, что прекращение потока туристов из России стало «серьезным шоком» для туристического сектора.
Обновлено в 08:25
Политика
Госдума упрощает гражданам Украины получение вида на жительство в РФ
Законопроект, упрощающий получение вида на жительство в России для граждан Украины, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Суд сократил срок домашнего ареста Анастасии Шевченко
Ростовский областной суд сократил срок домашнего ареста активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко, об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:08
Политика
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет создал собственный синод
Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что решил отмежеваться от новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является.
Обновлено в 05:42
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18