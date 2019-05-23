Футбол

Конте попросил «Интер» приобрести МозесаЧемпионат 00:15

Защитник лондонского «Челси» Виктор Мозес, выступающий на правах аренды в «Фенербахче», может перейти в «Интер», сообщает FC Inter News. По информации издания, приобрести игрока попросил Антонио Конте, который в ближайшее время должен возглавить клуб.
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СМИ: «Интер» хочет приобрести Лукаку и Мозеса

Спорт-Экспресс09:03

СМИ: Конте хочет приобрести в «Интер» Лукаку и Мозеса

Матч ТВ05:34

Конте хочет видеть Мозеса в «Интере»

Евро-футбол.рувчера в 14:46

Мозес может перейти в «Интер» по просьбе Конте

Газета.Ru01:30

Конте попросил «Интер» купить защитника «Челси»

Sport.ru03:58

Конте попросил «Интер» приобрести Мозеса

Чемпионат00:15

СМИ: Мозес может стать игроком «Интера» по инициативе Конте

Советский спорт01:36
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Футбол

«Интер» предложил за Лукаку 30 млн евро и Перишича

Нерадзурри предложили манкунианцам 30 млн евро и полузащитника Ивана Перишича, сообщает инсайдер Танкреди Палмери.
Обновлено в 04:05
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
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Коломойский заявил о своём «всеукраинском политическом проекте»

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что консультирует новый «всеукраинский политический проект», который будет участвовать в парламентских выборах.
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СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
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Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
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Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета

Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.
Обновлено в 14:58
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель

Цены на нефть сорта Brent усилили снижение в ходе торгов биржи ICE в Лондоне в июле 2019 года.
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Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Технологии

Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян

Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено вчера в 16:59
Политика

В Исландии обеспокоились ростом военного потенциала России в Арктике

В МИД Исландии увеличение военного потенциала России в Арктике "вызывает вопросы", заявил министр иностранных дел Гудлёйгур Тор Тордарсон.
Обновлено в 15:52
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Политика

Spiegel: Германия летом сменит посла в России

Правительство ФРГ ближайшим летом сменит посла в РФ.
Обновлено в 14:16
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Авто

Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8

Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Футбол

РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.
Обновлено в 11:22
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Участники «Космической одиссеи» пройдут школу выживания в Усть — Мане

Обновлено в 05:31
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В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, и Насти Каменских.
Обновлено в 13:35
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Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды

Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
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Орешкин назвал условия для роста экономики РФ

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что модель, которая обеспечит рост российской экономики не ниже 3%, пока не сформирована.
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Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Кино

Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо

Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
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Вышло крупное обновление Windows 10

Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
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Общество

Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства

Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
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Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Политика

Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
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Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Футбол

Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии

"Ньюкасл Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:29
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Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий может перейти в «Зенит». Российский клуб интересуется футболистом, сообщает «Чемпионат».
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
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Виктор Мозес
Нигерийский футболист
Нигерийский футболист, полузащитник английского клуба «Челси», выступающий на правах аренды за турецкий клуб «Фенербахче», и сборной Нигерии.
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