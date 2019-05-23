Футбол
Конте попросил «Интер» приобрести МозесаЧемпионат 00:15
Защитник лондонского «Челси» Виктор Мозес, выступающий на правах аренды в «Фенербахче», может перейти в «Интер», сообщает FC Inter News. По информации издания, приобрести игрока попросил Антонио Конте, который в ближайшее время должен возглавить клуб.
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Футбол
«Интер» предложил за Лукаку 30 млн евро и Перишича
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Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
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Вышло крупное обновление Windows 10
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Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
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Футбол
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Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий может перейти в «Зенит». Российский клуб интересуется футболистом, сообщает «Чемпионат».
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