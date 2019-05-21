Футбол

Конте отсудил у «Челси» 9 млн фунтовSoccer.ru вчера в 14:21

Итальянский специалист Антонио Конте выиграл суд у «Челси» по поводу компенсации за досрочное расторжение контракта. Лондонцы обязаны выплатить Конте 9 миллионов фунтов стерлингов.
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СМИ: суд обязал «Челси» выплатить Конте 9 миллионов фунтов компенсации

РИА Новостивчера в 14:00

Конте выиграл суд у «Челси» и получит 9 миллионов фунтов компенсации

Матч ТВвчера в 15:04

Конте отсудил у «Челси» более € 10 млн

Чемпионатвчера в 14:12

«Челси» выплатит Конте 9 миллионов фунтов по решению суда

Советский спортвчера в 14:07

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Спорт-Экспресс03:45

«Челси» обязали выплатить Конте £9 млн за досрочное расторжение контракта

Sport24.ruвчера в 13:52

Суд обязал «Челси» выплатить Конте 9 млн фунтов

Sports.ruвчера в 13:10
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:23, Ашберн
Кино

Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»

Обновлено вчера в 08:30
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Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие

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Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
Обновлено в 05:00
Экономика

АСВ предоставило «Дом.РФ» кредит на 7,1 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов предоставило госкомпании "Дом.РФ" кредит на 7,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
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Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру в «Ювентусе».
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Политика

Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду

Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии

По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду газета Corriere della Sera.
Обновлено в 05:50
Экономика

Владелец бренда The Body Shop купит производителя косметики Avon

Обновлено в 07:10
Политика

Ляшко назвал Зеленского авантюристом и сравнил с Януковичем

Ляшко сравнил Зеленского с Януковичем и объявил о том, что его партия начинает сбор подписей под обращением в Конституционный суд с тем, чтобы признать незаконным указ президента о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 00:48
Общество

У Джейми Оливера отобрали его рестораны

Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

Авиакомпанию iFly оштрафовали за взятку представителю Росавиации

Суд оштрафовал авиакомпанию iFly на 21,6 млн рублей за дачу взятки представителю Росавиации, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России в среду.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Знакомая полковника Захарченко из Нота-банка получила срок за растрату

Останкинский суд Москвы в среду приговорил к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову по делу о растрате 350 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:55
Хоккей

«Сент-Луис» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 49 лет

Обновлено в 00:30
Авто

АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross

АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главы Росреестра

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
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Политика

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы над Аляской

Военно-воздушные силы США сопроводили четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95 МС при полете над акваториями Чукотского, Берингова и Охотского морей.
Обновлено вчера в 15:41
Общество

Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году

Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Игры

Valve сделает свою версию игры Dota Auto Chess

Компания Valve заявила, что работает над отдельной версией игры Dota Auto Chess.
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Авто

Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%

В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Футбол

«Галатасарай» претендует на Влашича

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может в летнее межсезонье оказаться в Турции.
Обновлено в 06:42
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
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Минздрав проверяет информацию об очередях за инсулином в Саратове

К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Полпред президента в СЗФО обеспокоен ростом преступности в частях ЗВО

Число зарегистрированных преступлений в подразделениях Западного военного округа (ЗВО) в 2018 году выросло по сравнению с предыдущим на 20%.
Обновлено в 05:58
Политика

Зеленский внес в Раду свой первый законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:12
Происшествия

Жительница Кузбасса закормила грудного ребенка до смерти

Обновлено вчера в 05:36
Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta будет стоить от 450 тыс. рублей и появится в продаже с декабря этого года.
Обновлено в 01:47
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Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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