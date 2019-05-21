Футбол
Конте отсудил у «Челси» 9 млн фунтовSoccer.ru вчера в 14:21
Итальянский специалист Антонио Конте выиграл суд у «Челси» по поводу компенсации за досрочное расторжение контракта. Лондонцы обязаны выплатить Конте 9 миллионов фунтов стерлингов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:23, Ашберн
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие
Обновлено в 06:14
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
Обновлено в 05:00
Экономика
АСВ предоставило «Дом.РФ» кредит на 7,1 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов предоставило госкомпании "Дом.РФ" кредит на 7,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 04:31
Футбол
Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»
Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Обновлено в 07:03
Политика
Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду
Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии
По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду газета Corriere della Sera.
Обновлено в 05:50
Политика
Ляшко назвал Зеленского авантюристом и сравнил с Януковичем
Ляшко сравнил Зеленского с Януковичем и объявил о том, что его партия начинает сбор подписей под обращением в Конституционный суд с тем, чтобы признать незаконным указ президента о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 00:48
Общество
У Джейми Оливера отобрали его рестораны
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
Авиакомпанию iFly оштрафовали за взятку представителю Росавиации
Суд оштрафовал авиакомпанию iFly на 21,6 млн рублей за дачу взятки представителю Росавиации, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России в среду.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Знакомая полковника Захарченко из Нота-банка получила срок за растрату
Останкинский суд Москвы в среду приговорил к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову по делу о растрате 350 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:55
Хоккей
«Сент-Луис» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 49 лет
Обновлено в 00:30
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы над Аляской
Военно-воздушные силы США сопроводили четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95 МС при полете над акваториями Чукотского, Берингова и Охотского морей.
Обновлено вчера в 15:41
Общество
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Игры
Valve сделает свою версию игры Dota Auto Chess
Компания Valve заявила, что работает над отдельной версией игры Dota Auto Chess.
Обновлено в 01:15
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Футбол
«Галатасарай» претендует на Влашича
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может в летнее межсезонье оказаться в Турции.
Обновлено в 06:42
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
Здоровье
Минздрав проверяет информацию об очередях за инсулином в Саратове
К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие
Полпред президента в СЗФО обеспокоен ростом преступности в частях ЗВО
Число зарегистрированных преступлений в подразделениях Западного военного округа (ЗВО) в 2018 году выросло по сравнению с предыдущим на 20%.
Обновлено в 05:58
Политика
Зеленский внес в Раду свой первый законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:12
Происшествия
Жительница Кузбасса закормила грудного ребенка до смерти
Обновлено вчера в 05:36
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta будет стоить от 450 тыс. рублей и появится в продаже с декабря этого года.
Обновлено в 01:47