Футбол
Конте отсудил у «Челси» 9 млн фунтовSoccer.ru вчера в 14:21
Итальянский специалист Антонио Конте выиграл суд у «Челси» по поводу компенсации за досрочное расторжение контракта. Лондонцы обязаны выплатить Конте 9 миллионов фунтов стерлингов.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Экономика
Госдума отменяет уплату НДФЛ для граждан на «ипотечных каникулах»
Законопроект об освобождении граждан, оформивших «ипотечные каникулы», от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ) Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Рауф Арашуков ответил Совфеду на решение лишить его статуса сенатора
Находящийся в СИЗО Рауф Арашуков заявил, что предвидел решение Совета Федерации лишить его статуса сенатора, отметив, что именно ради этого и было затеяно его уголовное преследование.
Обновлено в 09:54
Кино
Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах
Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 08:55
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получит роскошный интерьер
Известная южнокорейская компания KIA начала дорожные испытания обновленного кроссовера, который построен на основе популярного Hyundai Creta.
Обновлено в 01:02
Общество
Большинство жителей Екатеринбурга поддержали строительство храма
Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма святой великомученицы Екатерины в городе, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 09:46
Игры
В Origin бесплатно раздают The Sims 4
В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компаний
По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.
Обновлено в 05:17
Кино
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено вчера в 12:58
Энергетика
Кавказ задолжал за газ миллиарды рублей
Просроченная задолженность конечных потребителей Северного Кавказа за газ на 1 января 2019 года составила 93,9 миллиарда рублей, передает «Интефакс» данные из доклада начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) «Газпрома» Геннадия Сухова.
Обновлено в 10:01
Политика
В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине
Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.
Обновлено в 04:19
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Происшествия
На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2
Обновлено в 08:52
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Обновлено в 09:36
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Футбол
Манджукич перенес операцию на носовой перегородке
Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич перенес септопластику, сообщается на странице итальянского футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 08:54
Футбол
Юнес Намли стал игроком «Краснодара»
"Краснодар" подписал контракт с полузащитником голландского "Зволле" Юнесом Намли. Договор с 24-летним футболистом рассчитан на четыре года.
Обновлено в 08:33
Общество
Археологи нашли в Калининграде карманные солнечные часы конца XVI века
Карманные солнечные часы, изготовленные из кости неизвестного животного в конце XVI века, обнаружили археологи при раскопках в центральной части Калининграда, сообщила в среду журналистам пресс-служба областного историко-художественного музея.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Более 300 литров топлива вытекло на МКАД
Обновлено в 09:50
Политика
Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц.
Обновлено в 10:01
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Во Владимирской области началась контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 18:53
Здоровье
Эксперты назвали продукты, портящие зрение
Ухудшение зрения сильно влияет на жизнь, поэтому медики рекомендуют как можно раньше начинать следить за собой и за теми продуктами, которые употребляются в пищу.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Строительный рынок горит в Дмитрове
"В городе Дмитрове Московской области на территории строительного рынка горят павильоны", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 08:40
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
Администрация пермской гимназии №4 установила более высокий проходной балл для девочек, чем для мальчиков, желающих поступить в учебное заведение, сообщает 59.ru.
Обновлено в 08:59
Игры
Создатели Opera разработали версию браузера для геймеров
Создатели Opera намерены выпустить версию браузера для геймеров под названием GX.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Авто
Toyota Supra может получиться мощнее, чем заявляет компания
Цифры из теста показывают, что Supra производит больше крутящего момента, чем BMW Z4 с тем же двигателем (369 фунт-футов) и потенциально большей мощностью.
Обновлено в 03:58