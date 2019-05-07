Футбол
Конте отказался возглавить «Рому»Матч ТВ 04:45
Итальянский тренер Антонио Конте исключает возможность возглавить «Рому» летом текущего года. Сообщается, что римский клуб предложили специалисту трехлетний контракт с зарплатой 9,5 миллиона евро в год.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Общество
Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 08:04
Футбол
СМИ: ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит»
Обновлено в 04:37
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Недвижимость
Риелторы назвали среднюю стоимость квартир на Остоженке
В новостройках Остоженки на продажу выставлено 88 квартир и апартаментов со средневзвешенной стоимость 1 кв. м в 1,5 млн руб. По этому показателю район находится на втором месте в Москве, уступая Патриаршим Прудам (1,9 млн руб. за 1 кв. м), уточняется в материалах Savills.
Обновлено в 04:03
Общество
В РФ вступили в силу новые правила диспансеризации
Сегодня, 6 мая, в России вступили в силу новые правила прохождения диспансеризации и профилактических медосмотров, которые были утверждены приказом Минздравом РФ, пишет rg.ru.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
В бундестаге назвали условия снятия санкций с России
Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Политика
Большинство россиян считают аресты чиновников борьбой за сферы влияния
Более 50% россиян связывают аресты высокопоставленных чиновников с переделом сфер влияния или с отвлечением внимания от реальных проблем в экономике, и только четверть считают их реальной борьбой с коррупцией.
Обновлено в 03:39
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек
В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека.
Обновлено в 04:53
Авто
В апреле у «АвтоВАЗа» продажи выросли на 5,2%
Обновлено в 05:31
Религия
Радоница в этом году отмечается 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Пасхи и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:10
Транспорт
С 8 по 12 мая в Петербурге появятся ночные автобусы
Обновлено в 04:48
Экономика
Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом»
Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Японии нашли фрагменты «черного ящика» пропавшего F-35A
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Мать Роналду восхитилась фейковым достижением сына
Мария Долорес Авейру, мать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала на своей странице в Twitter недостоверную информацию о сыне.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу
Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Журналист из ФРГ назвал стотысячетонным блефом заявление США по Ирану
Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в заявлениях Соединённых Штатов об отправке авианосной группы к берегам Ирана в качестве сигнала.
Обновлено в 02:36
Технологии
Starbucks перейдет на блокчейн Microsoft. Как это повлияет на покупателей
Сеть кофеен Starbucks начнет использовать технологию Microsoft Azure Blockchain, сообщает издание GeekWire.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Выживший пассажир SSJ-100 восстановил картину трагедии в Шереметьево
Один из пассажиров, находившихся на борту SSJ-100 во время аварийного приземления в Шереметьево, поделился историей происходившего в салоне самолета ужаса на интернет-форумах.
Обновлено в 04:02
Наука
В США нашли новый штамм «собачьей чумы»
Зоологи в США обнаружили несколько диких зверей, заражённых новым штаммом вируса чумки собак, который нельзя вылечить известными вакцинами, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 04:19
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Политика
В Подмосковье похоронили создателя Ил-76 Генриха Новожилова
Обновлено в 05:06
Технологии
Tron в безопасности. Разработчики устранили критическую уязвимость
За найденную уязвимость белый хакер получил вознаграждение от разработчиков в размере $1500.
Обновлено в 03:58
Здоровье
В России расширили перечень хронических заболеваний
Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47