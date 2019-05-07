Футбол

Конте отказался возглавить «Рому»Матч ТВ 04:45

Итальянский тренер Антонио Конте исключает возможность возглавить «Рому» летом текущего года. Сообщается, что римский клуб предложили специалисту трехлетний контракт с зарплатой 9,5 миллиона евро в год.
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Конте отказался возглавить «Рому»

RT на русском05:03

Конте отказался возглавить «Рому»

Матч ТВ04:45

Тотти: «Спросите у Конте, возглавит ли он „Рому“»

Евро-футбол.рувчера в 10:53

Антонио Конте: «Вряд ли у „Ромы“ есть условия для моего подписания»

Спорт-Экспресс04:38

Конте отказался от поста главного тренера «Ромы»

Sport24.ru04:15

Конте о «Роме»: «Нет, не сейчас. Но однажды я будут тренировать римлян»

Sports.ru05:23

Конте отказался возглавить «Рому»

Sportbox.RU04:45
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Общество

Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение

Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 08:04
Футбол

СМИ: ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит»

Обновлено в 04:37
Общество

Мэрия оправдала подрядчика, разрушившего забор около Оперного театра

Обновлено в 02:34
Политика

Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Недвижимость

Риелторы назвали среднюю стоимость квартир на Остоженке

В новостройках Остоженки на продажу выставлено 88 квартир и апартаментов со средневзвешенной стоимость 1 кв. м в 1,5 млн руб. По этому показателю район находится на втором месте в Москве, уступая Патриаршим Прудам (1,9 млн руб. за 1 кв. м), уточняется в материалах Savills.
Обновлено в 04:03
Общество

В РФ вступили в силу новые правила диспансеризации

Сегодня, 6 мая, в России вступили в силу новые правила прохождения диспансеризации и профилактических медосмотров, которые были утверждены приказом Минздравом РФ, пишет rg.ru.
Обновлено вчера в 09:47
Политика

В бундестаге назвали условия снятия санкций с России

Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Политика

Большинство россиян считают аресты чиновников борьбой за сферы влияния

Более 50% россиян связывают аресты высокопоставленных чиновников с переделом сфер влияния или с отвлечением внимания от реальных проблем в экономике, и только четверть считают их реальной борьбой с коррупцией.
Обновлено в 03:39
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек

В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека.
Обновлено в 04:53
Авто

В апреле у «АвтоВАЗа» продажи выросли на 5,2%

Обновлено в 05:31
Религия

Радоница в этом году отмечается 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Пасхи и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:10
Транспорт

С 8 по 12 мая в Петербурге появятся ночные автобусы

Обновлено в 04:48
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Обновлено в 02:38
Экономика

Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом»

Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Японии нашли фрагменты «черного ящика» пропавшего F-35A

Обновлено вчера в 22:58
Футбол

Мать Роналду восхитилась фейковым достижением сына

Мария Долорес Авейру, мать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала на своей странице в Twitter недостоверную информацию о сыне.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу

Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

Ошибка пилотов является приоритетной версией катастрофы SSJ 100

Обновлено в 01:35
Политика

Журналист из ФРГ назвал стотысячетонным блефом заявление США по Ирану

Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в заявлениях Соединённых Штатов об отправке авианосной группы к берегам Ирана в качестве сигнала.
Обновлено в 02:36
Технологии

Starbucks перейдет на блокчейн Microsoft. Как это повлияет на покупателей

Сеть кофеен Starbucks начнет использовать технологию Microsoft Azure Blockchain, сообщает издание GeekWire.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Выживший пассажир SSJ-100 восстановил картину трагедии в Шереметьево

Один из пассажиров, находившихся на борту SSJ-100 во время аварийного приземления в Шереметьево, поделился историей происходившего в салоне самолета ужаса на интернет-форумах.
Обновлено в 04:02
Наука

В США нашли новый штамм «собачьей чумы»

Зоологи в США обнаружили несколько диких зверей, заражённых новым штаммом вируса чумки собак, который нельзя вылечить известными вакцинами, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 04:19
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Обновлено вчера в 23:02
Политика

В Подмосковье похоронили создателя Ил-76 Генриха Новожилова

Обновлено в 05:06
Технологии

Tron в безопасности. Разработчики устранили критическую уязвимость

За найденную уязвимость белый хакер получил вознаграждение от разработчиков в размере $1500.
Обновлено в 03:58
Здоровье

В России расширили перечень хронических заболеваний

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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Рома
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Рима. Основан в 1927 году в результате объединения трёх римских команд: ФК «Роман», «Альба-Аудаче» и «Фортитудо-Про Рома». Цвета клуба: золотисто-жёлтый и пурпурно-красный.
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