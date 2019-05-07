Футбол
Конте отказался возглавить «Рому»Матч ТВ 04:45
Итальянский тренер Антонио Конте исключает возможность возглавить «Рому» летом текущего года. Сообщается, что римский клуб предложили специалисту трехлетний контракт с зарплатой 9,5 миллиона евро в год.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Экономика
BMW потеряла 75% прибыли из-за расследования о сговоре
Чистая прибыль немецкого автопроизводителя BMW в I квартале сократилась на 74,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 588 млн евро, следует из отчетности компании.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти
Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе
В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Музыка
Сергей Лазарев отправился на первую репетицию «Евровидения»
Обновлено в 03:32
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Общество
Сергей Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева.
Обновлено в 06:03
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия
ФСБ задержала изготовителей поддельных документов для мигрантов
Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в результате оперативных действий было ликвидировано 11 так называемых лабораторий по производству фиктивных документов для мигрантов и задержаны 56 членов преступного сообщества.
Обновлено в 06:24
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Вооруженную группировку поклонников Гитлера разоблачили в России
Группировку поклонников Адольфа Гитлера разоблачили в Центральном федеральном округе России накануне празднования Дня Победы.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Грозном загорелся продовольственный склад
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
17-летняя дочь Любови Толкалиной Мария встречается с парнем старше нее
Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского 17-летняя Мария выросла настоящей красавицей.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Сочи потушили пожар в двухэтажном доме
Обновлено в 04:05
Наука
В Андах найден 1000-летний «наркотик» цивилизации Тиуанако
Команда исследователей во главе с археологом Мелани Миллер из Калифорнийского университета в Беркли (США) провела химический анализ древней смеси, найденной в горах Боливии, и установила, что она включала в себя, по меньшей мере, пять психоактивных веществ.
Обновлено в 04:32
Политика
Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов
Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
Шереметьево потребовал наказать снимавших на видео катастрофу SSJ 100
"Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", – говорится в сообщении.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек
В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека.
Обновлено в 04:53
Политика
Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал уголовное производство в отношении советника избранного президента Украины Александра Данилюка по факту нечестного заполнения деклараций.
Обновлено в 06:26
Общество
В России упростят правила установления инвалидности
Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.
Обновлено в 05:58
Общество
В Чечне заработало первое женское такси
Проект создания женского такси в Чечне одобрил арабский инвестиционный фонд имени шейха Зайеда, который выделил кредит.
Обновлено в 05:48
Космос
На Байконуре началась подготовка к запуску корабля «Союз МС-15»
Обновлено вчера в 11:00