Футбол

Конте отказался от поста главного тренера «Ромы»Sport24.ru 04:15

Тренер Антонио Конте отверг возможность прихода на пост главного тренера «Ромы» ближайшим летом. Ранее сообщалось, что римляне предложили ему трехлетний контракт с зарплатой 9,5 млн евро в год.
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Конте отказался возглавить «Рому»

RT на русском05:03

Конте отказался возглавить «Рому»

Матч ТВ04:45

Конте о «Роме»: «Нет, не сейчас. Но однажды я будут тренировать римлян»

Sports.ru05:23

Антонио Конте: «Вряд ли у „Ромы“ есть условия для моего подписания»

Спорт-Экспресс04:38

Конте отказался от поста главного тренера «Ромы»

Sport24.ru04:15

Конте: «Сейчас нет условий для моей работы в „Роме“»

Евро-футбол.ру06:32

Конте отказался возглавить «Рому»

Sportbox.RU04:45
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Политика

Навальный призвал Федермессер отказаться от выборов в Мосгордуму

Политик Алексей Навальный опубликовал обращение к основателю фонда «Вера» Анне Федермессер, которая объявила о планах участвовать в выборах в Мосгордуму по 43-му округу.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 11:43
Происшествия

Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве

Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Нижнем Новгороде двоих детей завалило обрушившейся стеной сарая

Кирпичная стена сарая обрушилась на двух десятилетних мальчиков в Нижнем Новгороде, они госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Политика

В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Происшествия

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Представители Group-IB рекомендовали дождаться результатов проверки, инициированной Первым каналом.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Изготовителей фальшивых документов задержали в Москве

В рамках возбуждённых Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве уголовных дел установлены и задержаны 56 человек, пресечена деятельность 11 так называемых «лабораторий» — помещений с набором необходимого оборудования, образцов печатей и бланков, — сказано в сообщении ведомства.
Обновлено в 06:16
Здоровье

Названа главная причина преждевременной смертности

Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия

В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля

Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

Суд на месяц продлил арест экс-главы Серпуховского района Шестуна

Басманный суд Москвы продлил до 13 июня арест бывшего главы Серпуховского района в Подмосковье Александра Шестуна.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Настя Каменских выходит замуж за Потапа

Настя Каменских выходит замуж за Потапа Потап и Настя поженятся уже в конце мая.
Обновлено в 04:57
Происшествия

На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин

Обновлено в 10:37
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Политика

Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян

Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян У 14% респондентов аресты высокопоставленных чиновников вызывают раздражение, а 40% не испытывают никаких особых чувств.
Обновлено в 04:02
Футбол

Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезона

Полузащитники «Крыльев Советов» Жано Ананидзе и Александр Самедов выбыли из строя до конца сезона.
Обновлено в 08:30
Общество

Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков

Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

Авиаэксперт: «Аэрофлот» довёл ситуацию с SSJ до катастрофы

Обновлено вчера в 11:00
Политика

КГБ Белоруссии задержал трех россиян по подозрению в даче взятки

Российское посольство в Минске получило от белорусского МИД официальное уведомление о том, что КГБ задержал трех россиян по подозрению в даче взятки.
Обновлено в 11:32
Общество

В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Политика

В Германии не поверили словам советника Трампа Болтона об авианосцах

Обновлено в 02:05
Музыка

Лазарев провел первую репетицию номера для Евровидения в Тель-Авиве

Обновлено в 06:45
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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Рома
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Рима. Основан в 1927 году в результате объединения трёх римских команд: ФК «Роман», «Альба-Аудаче» и «Фортитудо-Про Рома». Цвета клуба: золотисто-жёлтый и пурпурно-красный.
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