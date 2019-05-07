Конте отказался от поста главного тренера «Ромы»Sport24.ru 04:15

Тренер Антонио Конте отверг возможность прихода на пост главного тренера «Ромы» ближайшим летом. Ранее сообщалось, что римляне предложили ему трехлетний контракт с зарплатой 9,5 млн евро в год.

Политика Навальный призвал Федермессер отказаться от выборов в Мосгордуму Политик Алексей Навальный опубликовал обращение к основателю фонда «Вера» Анне Федермессер, которая объявила о планах участвовать в выборах в Мосгордуму по 43-му округу.

Политика Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

Происшествия Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.

Происшествия В Нижнем Новгороде двоих детей завалило обрушившейся стеной сарая Кирпичная стена сарая обрушилась на двух десятилетних мальчиков в Нижнем Новгороде, они госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».

Политика В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза» Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.

Происшествия ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.

Происшествия Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».

Происшествия Изготовителей фальшивых документов задержали в Москве В рамках возбуждённых Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве уголовных дел установлены и задержаны 56 человек, пресечена деятельность 11 так называемых «лабораторий» — помещений с набором необходимого оборудования, образцов печатей и бланков, — сказано в сообщении ведомства.

Здоровье Названа главная причина преждевременной смертности Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.

Политика Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.

Политика В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.

Происшествия В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.

Финансы Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубля Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.

Происшествия Суд на месяц продлил арест экс-главы Серпуховского района Шестуна Басманный суд Москвы продлил до 13 июня арест бывшего главы Серпуховского района в Подмосковье Александра Шестуна.

Шоу-бизнес Настя Каменских выходит замуж за Потапа Настя Каменских выходит замуж за Потапа Потап и Настя поженятся уже в конце мая.

Общество Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.

Политика Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян У 14% респондентов аресты высокопоставленных чиновников вызывают раздражение, а 40% не испытывают никаких особых чувств.

Футбол Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезона Полузащитники «Крыльев Советов» Жано Ананидзе и Александр Самедов выбыли из строя до конца сезона.

Общество Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.