Футбол
Конте отказался от поста главного тренера «Ромы»Sport24.ru 04:15
Тренер Антонио Конте отверг возможность прихода на пост главного тренера «Ромы» ближайшим летом. Ранее сообщалось, что римляне предложили ему трехлетний контракт с зарплатой 9,5 млн евро в год.
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Политика
Навальный призвал Федермессер отказаться от выборов в Мосгордуму
Политик Алексей Навальный опубликовал обращение к основателю фонда «Вера» Анне Федермессер, которая объявила о планах участвовать в выборах в Мосгордуму по 43-му округу.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве
Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Нижнем Новгороде двоих детей завалило обрушившейся стеной сарая
Кирпичная стена сарая обрушилась на двух десятилетних мальчиков в Нижнем Новгороде, они госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Политика
В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Представители Group-IB рекомендовали дождаться результатов проверки, инициированной Первым каналом.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Изготовителей фальшивых документов задержали в Москве
В рамках возбуждённых Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве уголовных дел установлены и задержаны 56 человек, пресечена деятельность 11 так называемых «лабораторий» — помещений с набором необходимого оборудования, образцов печатей и бланков, — сказано в сообщении ведомства.
Обновлено в 06:16
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смертности
Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Политика
В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля
Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
Суд на месяц продлил арест экс-главы Серпуховского района Шестуна
Басманный суд Москвы продлил до 13 июня арест бывшего главы Серпуховского района в Подмосковье Александра Шестуна.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Настя Каменских выходит замуж за Потапа
Настя Каменских выходит замуж за Потапа Потап и Настя поженятся уже в конце мая.
Обновлено в 04:57
Происшествия
На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин
Обновлено в 10:37
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Политика
Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян
Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян У 14% респондентов аресты высокопоставленных чиновников вызывают раздражение, а 40% не испытывают никаких особых чувств.
Обновлено в 04:02
Футбол
Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезона
Полузащитники «Крыльев Советов» Жано Ананидзе и Александр Самедов выбыли из строя до конца сезона.
Обновлено в 08:30
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Авиаэксперт: «Аэрофлот» довёл ситуацию с SSJ до катастрофы
Обновлено вчера в 11:00
Политика
КГБ Белоруссии задержал трех россиян по подозрению в даче взятки
Российское посольство в Минске получило от белорусского МИД официальное уведомление о том, что КГБ задержал трех россиян по подозрению в даче взятки.
Обновлено в 11:32
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09