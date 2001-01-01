Футбол
Конте не является инициатором продажи Наингголана и ИкардиМатч ТВ вчера в 23:59
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте признал, что не он принял решение о продаже Раджи Наингголана и Мауро Икарди.
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Конте – о решении «Интера» продать Икарди и Наингголана: «Я поддержал взгляды клуба»
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Конте — о работе в «Интере»: люблю испытания, когда у вас только 1 шанс на успех
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Происшествия
Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки
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Эксперты объяснили падение рождаемости в России
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Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале
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Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
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Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
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