Футбол
Конте не хочет работать с Икарди в «Интере»Спорт день за днем 08:17
Ранее «Интер» объявил об уходе Лучано Спаллетти с поста главного тренера. Конте работал главным тренером «Ювентуса», сборной Италии и «Челси». С туринским клубом Конте стал трижды чемпионом Италии, а также двукратным обладателем Суперкубка страны.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 21:07, Ашберн
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Названы возможные причины крушения Ми-8
В украинской военной прокуратуре назвали основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области, сообщает РИА "Новости" Там отметили, что причиной трагедии могли стать техническая неисправность, качество топливо и плохая подготовка к полету.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Военным госпиталям Минобороны расширили полномочия
Главный военный медик Дмитрий Тришкин в четверг представил в Самаре новое руководство по организации работы военных госпиталей, которое расширяет их полномочия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Новейший минный тральщик спустили на воду в Петербурге
Речь не столько о строительстве. кстати, заложен корабль был в 2017 году, и спустя два года его спускают на воду.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Корабль ВМС США вошел в Балтийское море
Командно-штабной корабль ВМС США Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря через датский пролив Большой Бельт.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
Российские ВКС обеспечили провал наступления террористов в Идлибе
Сирийский бригадный генерал Али Максуд рассказал, что в боях за стратегический город Кафар Набудех в Северной Хаме, там на стороне террористов выступили десятки иностранных советников и офицеров разведки из нескольких стран, в том числе из Израиля и Турции, они пытались помочь мятежникам укрепить оборону города.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки
По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ
Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Происшествия
На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей
Общий ущерб, причиненный ФГУП "Почта России" составляет более 2, 5 миллиона рублей.
Обновлено в 18:20
Политика
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах
Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в местах общественного питания, так как научные исследования показывают, что их использование может наносить существенный вред здоровью посетителей и работников ресторанов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
Обновлено в 20:16
Игры
Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES
Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22
Политика
Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено в 09:26
Футбол
Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено в 19:38
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Общество
Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару
Длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на период от одного до четырех часов в зависимости от вида работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 20:12
Кино
Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов»
Обновлено в 04:26
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено в 11:50
Происшествия
Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение
Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Экономика
Беглов сообщил о приоритетных транспортных проектах
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в эфире телеканала "78" о планах Смольного приступить в 2020 году к реализации четырех наиболее приоритетных транспортных проектов.
Обновлено в 18:33
Музыка
Песня Yesterday снова прославила The Beatles
Обновлено в 18:51
Происшествия
В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу
Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14
Здоровье
В Елизаветинском хосписе пройдет благотворительная акция
Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей, пройдет в Елизаветинском хосписе в Истре.
Обновлено в 13:08
Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14