Конте не хочет работать с Икарди в «Интере»Спорт день за днем 08:17

Ранее «Интер» объявил об уходе Лучано Спаллетти с поста главного тренера. Конте работал главным тренером «Ювентуса», сборной Италии и «Челси». С туринским клубом Конте стал трижды чемпионом Италии, а также двукратным обладателем Суперкубка страны.

Конте не хочет работать с Икарди в «Интере»

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