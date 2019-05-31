Футбол

Антонио Конте стал главным тренером «Интера»REGNUM 01:56

Миланский «Интер» объявил о назначении Антонио Конте новым главным тренером команды. Об этом 31 мая сообщается на сайте клуба. Ранее сообщалось, что клуб подпишет контракт со специалистом на три сезона, в течение которых Конте заработает €12 млн.
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Конте – об «Интере»: я очень взволнован, начинается новая глава жизни

Чемпионат01:02

Конте объяснил, почему согласился возглавить «Интер»

Sport24.ru01:29

Конте объяснил, почему решил принять предложение «Интера»

ProstoProSport01:26

Антонио Конте: «Выбрал „Интер“, потому что у клуба большие амбиции»

Матч ТВ01:25

«Интер» объявил о назначении Конте на должность главного тренера

Советский спорт00:52

Конте сообщил, почему выбрал «Интер»

Спорт-Экспресс00:37

Бывший тренер «Челси» и «Ювентуса» заменил Спаллетти в «Интере»

Sport.ru01:43
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Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Политика

Премьер Малайзии заявил о политизации расследования авиакатастрофы MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Кабуле прогремел мощный взрыв

В пятницу, 31 мая, утром в столице Афганистана прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 00:52
Кино

Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.
Обновлено вчера в 07:38
Космос

В России созданы реактивные ранцы для перелетов в открытом космосе

Обновлено 29 мая в 14:23
Политика

Россия и Япония проведут встречу по совместной деятельности на Курилах

Россия и Япония договорились 11 июня провести встречу рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, заявил в пятницу глава МИД Японии Таро Коно по итогам встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Обновлено в 00:47
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Общество

Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Футбол

Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона

Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.
Обновлено в 01:53
Культура

Роулинг написала новые книги о вселенной Гарри Поттера

Обновлено в 02:02
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено вчера в 04:36
Экономика

В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала

Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Общество

Роскачество проверило детские коляски

Обновлено в 01:00
Политика

Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:07
Гаджеты

HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа

Лазерный HP Neverstop Laser рассчитан на небольшие предприятия и в нем нет привычного для понимания картриджа, а заправка происходит без остановки печати.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

«Роскосмос» ответил США на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

Два маленьких брата отравились антифризом в Купчино

Правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга ведут проверку по факту госпитализации двух маленьких братьев.
Обновлено в 02:16
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве

Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Общество

Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне

Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Россия модернизирует самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82

Ил-80 и Ил-82 относят к самолетам «Судного дня» потому, что они предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу

Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено вчера в 13:02
Футбол

«Валенсия» пытается сбить цену за Черышева

Обновлено в 02:45
Политика

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Футбол

У юношеской сборной Южной Кореи отобрали трофей

Футбольная ассоциация Чэнду отобрала трофей у победителей и направила жалобу в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Братский раскол: почему Гарри и Уильям перестали общаться

Журналист Крис Шип, который пишет о королевской семье, говорит со ссылкой на свои источники в Букингемском дворце, что братский раскол действительно имел место быть.
Обновлено вчера в 07:49
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Футбол

«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»

Обновлено вчера в 12:08
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