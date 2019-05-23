Футбол
Конте хочет пригласить в «Интер» Лукаку и МозесаSoccer.ru 03:14
Конте хотел купить Лукаку еще в "Челси" в 2017 году, но тот тогда предпочел перейти в "Манчестер Юнайтед". "Интер" будет готов включить в сделку по бельгийцу своего хавбека Ивана Перишича.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Здоровье
Стоматологи в Белгороде проведут бесплатный осмотр детей
Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, а помимо профилактического осмотра, гостей ждут увлекательное представление с аниматорами и викторина «Паста, щётка, я – зубов здоровая семья!» с полезными призами.
Обновлено в 06:23
Политика
В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым
В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Футбол
Фанаты «Арсенала» раскритиковали Кардашьян из-за неподдержки Мхитаряна
Болельщики «Арсенала» раскритиковали певицу Ким Кардашьян, имеющую армянские корни, из-за того, что она не поддержала полузащитника «канониров» Генриха Мхитаряна.
Обновлено в 06:49
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Общество
«Яндекс» запустит сервис «облачных ресторанов» в Москве и Петербурге
Компания «Яндекс» планирует запустить летом 2019 года новый сервис — сеть «облачных ресторанов» в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал представитель компании на ежегодной конференции Yet another Conference (YAC), передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:01
Политика
МВД предлагает ввести в школах должность замдиректора по безопасности
Новая должность, для которой в МВД уже разработали инструкции, должна закрыть проблему.
Обновлено в 05:27
Интернет
В мессенджере WhatsApp появится реклама
В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено вчера в 11:24
Наука
В Канаде обнаружены остатки грибов протерозойской эры
Исследователи из Франции, Канады и Бельгии обнаружили в Канадском арктическом архипелаге окаменелые остатки грибов возрастом от 890 миллионов до 1,01 миллиарда лет.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика
На Украине не успеют напечатать бюллетени для досрочных выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 07:21
Экономика
Набиуллина считает реальным снижение ставок по ипотеке до 8%
Достижение ставок по ипотечному кредитованию в 8% реально, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:54
Футбол
После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»
Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Футбол
Обамеянг: уважаем решение Мхитаряна, но это позор
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал тот факт, что его партнёр по команде Генрих Мхитарян по политическим мотивам не поедет в Баку на финал Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 06:08
Политика
МИД Британии опроверг слухи об отставке Терезы Мэй
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант опроверг информацию о скорой отставке премьер-министра Терезы Мэй, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:59
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани
Арендатор торгового комплекса «Адмирал» в Казани, где во время пожара погибли 19 человек, приговорен к 13 годам колонии.
Обновлено в 06:10
Футбол
Тульский «Арсенал» попал в Лигу Европы
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
В ДТП в Италии погибла россиянка
Одна россиянка погибла и еще 19 граждан РФ пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в районе города Сиена.
Обновлено вчера в 11:40
Спорт
Российские биатлонистки могут принять участие в Неделе моды
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован
Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два года
Объем промышленного производства в России в апреле увеличился на 4,9% по сравнению с апрелем 2018 года, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 01:10
Политика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Хоккей
ФХР презентовала заявку на проведение ЧМ-2023 по хоккею
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в Братиславе (Словакия) представил заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
В Сети опубликовали видео крушения истребителя F-16 ВВС США в Южной Калифорнии, на котором запечатлен момент катапультирования пилота.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Дагестанец украл электричества на 4,5 млн для майнинга криптовалют
"Пиратскую" майнинг-ферму нашли сотрудники полиции и управления ФСБ по Дагестану.
Обновлено в 04:15
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого Апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой России.
Обновлено в 06:56