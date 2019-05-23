Конте хочет пригласить в «Интер» Лукаку и МозесаSoccer.ru 03:14

Конте хотел купить Лукаку еще в "Челси" в 2017 году, но тот тогда предпочел перейти в "Манчестер Юнайтед". "Интер" будет готов включить в сделку по бельгийцу своего хавбека Ивана Перишича.

Конте хочет пригласить в «Интер» Лукаку и Мозеса

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