Футбол

Конте хочет пригласить в «Интер» Лукаку и МозесаSoccer.ru 03:14

Конте хотел купить Лукаку еще в "Челси" в 2017 году, но тот тогда предпочел перейти в "Манчестер Юнайтед". "Интер" будет готов включить в сделку по бельгийцу своего хавбека Ивана Перишича.
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СМИ: Конте хочет приобрести в «Интер» Лукаку и Мозеса

Матч ТВ05:34

Конте хочет пригласить в «Интер» Лукаку и Мозеса

Soccer.ru03:14

Конте попросил «Интер» приобрести Мозеса

Чемпионат00:15

Мозес может перейти в «Интер» по просьбе Конте

Газета.Ru01:30

Конте попросил «Интер» купить защитника «Челси»

Sport.ru03:58

СМИ: Мозес может стать игроком «Интера» по инициативе Конте

Советский спорт01:36

Конте хочет видеть Мозеса в «Интере»

Евро-футбол.рувчера в 14:46
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Здоровье

Стоматологи в Белгороде проведут бесплатный осмотр детей

Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, а помимо профилактического осмотра, гостей ждут увлекательное представление с аниматорами и викторина «Паста, щётка, я – зубов здоровая семья!» с полезными призами.
Обновлено в 06:23
Политика

В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым

В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Футбол

Фанаты «Арсенала» раскритиковали Кардашьян из-за неподдержки Мхитаряна

Болельщики «Арсенала» раскритиковали певицу Ким Кардашьян, имеющую армянские корни, из-за того, что она не поддержала полузащитника «канониров» Генриха Мхитаряна.
Обновлено в 06:49
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Общество

«Яндекс» запустит сервис «облачных ресторанов» в Москве и Петербурге

Компания «Яндекс» планирует запустить летом 2019 года новый сервис — сеть «облачных ресторанов» в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал представитель компании на ежегодной конференции Yet another Conference (YAC), передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:01
Политика

МВД предлагает ввести в школах должность замдиректора по безопасности

Новая должность, для которой в МВД уже разработали инструкции, должна закрыть проблему.
Обновлено в 05:27
Интернет

В мессенджере WhatsApp появится реклама

В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено вчера в 11:24
Наука

В Канаде обнаружены остатки грибов протерозойской эры

Исследователи из Франции, Канады и Бельгии обнаружили в Канадском арктическом архипелаге окаменелые остатки грибов возрастом от 890 миллионов до 1,01 миллиарда лет.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика

На Украине не успеют напечатать бюллетени для досрочных выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 07:21
Экономика

Набиуллина считает реальным снижение ставок по ипотеке до 8%

Достижение ставок по ипотечному кредитованию в 8% реально, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:54
Футбол

После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Футбол

Обамеянг: уважаем решение Мхитаряна, но это позор

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал тот факт, что его партнёр по команде Генрих Мхитарян по политическим мотивам не поедет в Баку на финал Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 06:08
Политика

МИД Британии опроверг слухи об отставке Терезы Мэй

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант опроверг информацию о скорой отставке премьер-министра Терезы Мэй, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:59
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Арендатор торгового комплекса «Адмирал» в Казани, где во время пожара погибли 19 человек, приговорен к 13 годам колонии.
Обновлено в 06:10
Общество

Москвичей предупредили о граде, грозе и сильном ветре до вечера

Обновлено в 06:42
Футбол

Тульский «Арсенал» попал в Лигу Европы

Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

В ДТП в Италии погибла россиянка

Одна россиянка погибла и еще 19 граждан РФ пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в районе города Сиена.
Обновлено вчера в 11:40
Спорт

Российские биатлонистки могут принять участие в Неделе моды

Обновлено в 05:14
Происшествия

В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован

Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Экономика

Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два года

Объем промышленного производства в России в апреле увеличился на 4,9% по сравнению с апрелем 2018 года, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 01:10
Политика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Хоккей

ФХР презентовала заявку на проведение ЧМ-2023 по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в Братиславе (Словакия) представил заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео

В Сети опубликовали видео крушения истребителя F-16 ВВС США в Южной Калифорнии, на котором запечатлен момент катапультирования пилота.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Дагестанец украл электричества на 4,5 млн для майнинга криптовалют

"Пиратскую" майнинг-ферму нашли сотрудники полиции и управления ФСБ по Дагестану.
Обновлено в 04:15
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого Апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой России.
Обновлено в 06:56
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Виктор Мозес
Нигерийский футболист
Нигерийский футболист, полузащитник английского клуба «Челси», выступающий на правах аренды за турецкий клуб «Фенербахче», и сборной Нигерии.
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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