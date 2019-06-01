Футбол

Конте хочет подписать Ковачича в «Интер»Sports.ru 14:32

Новый главный тренер Антонио Конте заинтересован в трансфере 25-летнего хавбека, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport. Права на хорвата принадлежат «Реалу», прошлый сезон игрок провел на правах аренды в «Челси». Ковачич выступал за «Интер» в 2013-2015 годах.
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СМИ: Конте хочет видеть в «Интере» Ковачича

Спорт-Экспресс15:10

Конте хочет вернуть Ковачича из «Реала» в «Интер»

Sport24.ru08:41

СМИ: Конте хочет вернуть Ковачича в «Интер»

Sportbox.RU11:10

СМИ: Конте хочет вернуть Ковачича в «Интер»

Матч ТВ11:10

Конте хочет, чтобы «Интер» вернул Ковачича

Чемпионат10:34

Конте хочет подписать Ковачича в «Интер»

Sports.ru14:32

Ковачич может вернуться в «Интер»

Sport.ru09:28
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Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам новых имен.
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Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
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Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
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Новое правительство Финляндии может подать заявку на членство в НАТО

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Опубликовано видео испытаний модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М.
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При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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