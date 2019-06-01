Футбол

Конте хочет подписать Ковачича в «Интер»Sports.ru 14:32

Новый главный тренер Антонио Конте заинтересован в трансфере 25-летнего хавбека, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport. Права на хорвата принадлежат «Реалу», прошлый сезон игрок провел на правах аренды в «Челси». Ковачич выступал за «Интер» в 2013-2015 годах.
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СМИ: Конте хочет вернуть Ковачича в «Интер»

Матч ТВ11:10

Конте хочет подписать Ковачича в «Интер»

Sports.ru14:32

СМИ: Конте хочет вернуть Ковачича в «Интер»

Sportbox.RU11:10

СМИ: Конте хочет видеть в «Интере» Ковачича

Спорт-Экспресс15:10

Конте хочет, чтобы «Интер» вернул Ковачича

Чемпионат10:34

Конте хочет вернуть Ковачича из «Реала» в «Интер»

Sport24.ru08:41

Ковачич может вернуться в «Интер»

Sport.ru09:28
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Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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Испанский футбольный клуб
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