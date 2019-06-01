Футбол
Конте хочет подписать Ковачича в «Интер»Sports.ru 14:32
Новый главный тренер Антонио Конте заинтересован в трансфере 25-летнего хавбека, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport. Права на хорвата принадлежат «Реалу», прошлый сезон игрок провел на правах аренды в «Челси». Ковачич выступал за «Интер» в 2013-2015 годах.
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