Футбол
Конте хочет переманить защитника «Челси» в «Интер»Матч ТВ 02:19
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта попал в сферу интересов «Интера». Сообщается, что в трансфере 29-летнего испанца лично заинтересован главный тренер миланцев Антонио Конте. Отметим, что действующее соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2022 года.
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Происшествия
Бывший мэр Челябинска продает профилакторий
Обновлено в 02:21
Экономика
Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за первый квартал выросла на 43,2%
Чистая прибыль "Татнефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 43,2%, до 60,15 млрд рублей.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Зеленский пообещал, что ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Шокирующее безразличие: Мужчину с признаками инсульта бросили на улице
Шокирующее безразличие проявили пассажиры и водитель трамвая в Новосибирске.
Обновлено в 02:46
Политика
МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле
Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.
Обновлено в 02:44
Общество
Шестое июня стало самым жарким днём с начала года
Обновлено в 01:38
Экономика
Власти: финансирование Бурятии из федерального бюджета растёт ежегодно
В течение трёх последних лет на 10% ежегодно растёт субсидирование Бурятии из федерального бюджета.
Обновлено в 02:37
Политика
Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ
Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Авто
Genesis G70 продемонстрировал дрифт под полуприцепом
Genesis называет видео «Искусство трюка с участием Genesis G70: Эпизод 1». Это создает впечатление, что появятся еще более захватывающие ролики, которые продемонстрируют все возможности G70.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Здоровье
Кемеровскую клинику поймали на подпольном аборте
Ранее проверку в частном медицинском учреждении провели специалисты Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кемеровской области.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов
Минэкономразвития России по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:35
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено вчера в 19:06
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Общество
В Мосгордуме считают необходимым проверить деятельность скандального проекта «Лев против»
В Мосгордуме считают необходимым проверить деятельность скандального проекта «Лев против».
Обновлено в 01:40
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Посольство США в Москве назвало письмо свердловского Минобра возвратом в 30-е годы
Накануне СМИ в Екатеринбурге распространили скриншот письма регионального министра образования Юрия Биктуганова, в котором вузам и колледжам рекомендуется отказаться от мероприятий с участием американских дипломатов.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Общество
Сургутских чиновников переводят на школьное питание
Чиновники в Сургуте с 1 июля перейдут на школьное питание, сообщает URA.RU.
Обновлено в 02:18
Спорт
Шубенков стал первым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
В России увеличат размер материнского капитала
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено вчера в 12:20
Теннис
Надаль: жду от Федерера агрессивной игры, он в хорошей форме
Одиннадцатикратный победитель Открытого чемпионата Франции по теннису испанец Рафаэль Надаль заявил, что ожидает агрессивных действий со стороны своего соперника по полуфиналу "Ролан Гаррос"-2019 швейцарца Роджера Федерера, и отметил хорошую форму оппонента.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы
Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании
В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Шредер связал запуск «Северного потока-2» со сменой правительства в Дании
Бывший канцлер, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что политика Дании ставит под вопрос своевременное завершение строительства «Северный поток-2», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:01