Футбол
Конте хочет, чтобы «Интер» вернул КовачичаЧемпионат вчера в 10:34
Новый главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте хочет видеть в своей команде хорватского полузащитника мадридского «Реала» Матео Ковачича. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
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Производство части смартфонов Huawei остановилось
Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
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Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
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Происшествия
Миссия ООН считает неоправданным применение силы косовской полицией
"Доказательства полностью указывают на чрезмерное и неоправданное применение силы спецназом, который производил задержания", - цитирует ТАСС сообщение миссии.
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Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги
Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
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Происшествия
Число пострадавших от взрывов в Дзержинске удвоилось
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.
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Футбол
«Ливерпуль» заработал в Лиге чемпионов за прошедший сезон 110 млн евро
Накануне в финальном матче в Мадриде «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0. По информации издания, за победу в турнире клуб получил в районе 19 млн евро.
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Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Спорт
В первый день Гран-при Москвы разыграли пять комплектов наград
Обновлено в 03:42
Происшествия
Задержана мать, бросившая годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках
Обновлено вчера в 11:50
Гаджеты
Apple планирует прекратить работу iTunes
Американская корпорация Apple планирует полностью отказаться от сервиса iTunes.
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Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Гаджеты
Смартфоны Moto Z4 Play и Z4 Force не выйдут в 2019 году
Компания Motorola изменила планы на выход своих флагманских смартфонов Moto Z4 Play и Z4 Force, они не появятся на рынке в 2019 году.
Обновлено вчера в 19:17
Теннис
Тима заставили освободить зал для пресс-конференций для Серены Уильямс
Австрийского теннисиста Доминика Тима вынудили прервать пресс-конференцию после победы над уругвайцем Пабло Куэвасом в 3-м круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
Обновлено в 03:58
Спорт
Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
России грозит отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 02:55
Политика
Владимир Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 03:37
Авто
Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»
Обновлено в 02:06
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Москвичей предупредили об опасной погоде
"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
Обновлено в 03:13
Происшествия
Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости
Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
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Происшествия
Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале
В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Кабуле бомба взорвалась возле автобуса
Взрывное устройство взорвалось возле проезжавшего мимо автобуса в западной части столицы Афганистана Кабула, передает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидца.
Обновлено в 00:17
Гаджеты
После обновления Redmi K20 Pro превращается в Xiaomi Mi 9T Pro
Один из владельцев Redmi K20 Pro рассказал, что после установки глобальной бета-версии прошивки MIUI 10 Global 9.5.31 в настройках смартфона изменилось и его название — теперь там указан Xiaomi Mi 9T Pro.
Обновлено вчера в 12:06
Общество
Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета
Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.
Обновлено 31 мая в 04:56
Политика
Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию»
В эфире «4 канала» директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию» по примеру послевоенной Германии.
Обновлено в 04:02