Футбол

Конте хочет, чтобы «Интер» вернул КовачичаЧемпионат вчера в 10:34

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Новый главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте хочет видеть в своей команде хорватского полузащитника мадридского «Реала» Матео Ковачича. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
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Конте хочет видеть Ковачича в «Интере»

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