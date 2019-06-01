Футбол
Конте хочет, чтобы «Интер» вернул КовачичаЧемпионат 10:34
Новый главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте хочет видеть в своей команде хорватского полузащитника мадридского «Реала» Матео Ковачича. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
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