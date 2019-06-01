Футбол

Конте хочет, чтобы «Интер» вернул КовачичаЧемпионат 10:34

3 фото
Новый главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте хочет видеть в своей команде хорватского полузащитника мадридского «Реала» Матео Ковачича. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Конте хочет вернуть Ковачича в «Интер»

Матч ТВ11:10

СМИ: Конте хочет вернуть Ковачича в «Интер»

Sportbox.RU11:10

Конте хочет вернуть Ковачича из «Реала» в «Интер»

Sport24.ru08:41

Конте хочет, чтобы «Интер» вернул Ковачича

Чемпионат10:34

Конте хочет видеть Ковачича в «Интере»

Soccer.ru11:03

Конте заинтересован в приобретении Ковачича

Еженедельник Футбол11:31

Ковачич может вернуться в «Интер»

Sport.ru09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика

ВЦИОМ поднял рейтинг доверия Путину после недовольства Кремля

В исследовании отмечалось, что личный рейтинг доверия Путину снизился до минимума c января 2006 года - до 31,7 процента.
Обновлено вчера в 09:15
Футбол

Месси назвал ЧМ-2018 в России нетипичным во многих аспектах

Обновлено в 04:45
Авто

В России вступили в силу правила тюнинга автомобилей

Правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других колёсных транспортных средств вступают в силу в России с 1 июня.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика

Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено в 12:39
Общество

В Сочи арестовали старообрядческий храм

Обновлено в 07:53
Происшествия

Из-за взрывов в Дзержинске повреждено пять зданий завода

Пять зданий завода «Кристалл» в Дзержинске повреждено при серии взрывов. Площадь разрушения составляет около 800 квадратных метров.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Общество

Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено в 10:49
Футбол

Гол новичка сборной России вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы

«Млада Болеслав» победила «Баник» из Остравы в решающем матче за путевку в Лигу Европы на следующий сезон от чемпионата Чехии — 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
Обновлено в 12:36
Общество

В России отменили внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане

На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Трампа проинформировали о стрельбе в Вирджинии

Обновлено вчера в 20:25
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Могочинского района в Забайкальском крае.
Обновлено в 03:11
Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Малыши отравились растворителем в детском саду на Урале

3-летние дети выпили растворитель, который нашли, играя на детской площадке. В итоге их экстренно доставили в больницу с сильным кашлем.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Задержана мать младенцев, которая оставила их в хостеле в Котельниках

Обновлено в 11:31
Общество

Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.
Обновлено в 12:13
Футбол

Бывший вице-президент «Монако» Васильев: «Уровень РПЛ точно не растет»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал мнение об уровне чемпионата России и отметил, что пока не спешит принимать решение относительно своего будущего.
Обновлено в 11:56
Кино

Роберт Паттинсон официально назван новым Бэтменом

Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак

Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Политика

В Украине сменили правила написания русских фамилий

В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Легковой автомобиль выехал на тротуар в Петербурге

"По предварительной информации, 1 июня около 17:50 в Петроградском районе Петербурга на пересечении Каменноостровского проспекта и ул. Куйбышева водитель 1996 года рождения, управляя Renault Logan, совершил выезд на тротуар с наездом на велосипедиста и пешеходов - мужчину и мальчика восьми лет", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:36
Единоборства

Колби Ковингтон: «Ради фанатов готов встретиться даже с Хабибом»

Обновлено в 11:27
Гаджеты

Телевизоры Xiaomi вновь подешевели: в Китае за 10 минут продано ТВ Xiaomi на 15 миллионов долларов

Всего за 10 минут компания продала телевизоров на 15 миллионов долларов. Всему виной объявленные на время фестиваля скидки.
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса

Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено в 11:39
Спорт

Российские волейболисты победили японцев в Лиге наций

Обновлено в 12:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное