Футбол

Конте хочет, чтобы «Интер» вернул КовачичаЧемпионат 10:34

Новый главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте хочет видеть в своей команде хорватского полузащитника мадридского «Реала» Матео Ковачича. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
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СМИ: Конте хочет видеть в «Интере» Ковачича

Спорт-Экспресс15:10

Конте хочет подписать Ковачича в «Интер»

Sports.ru14:32

Конте хочет, чтобы «Интер» вернул Ковачича

Чемпионат10:34

СМИ: Конте хочет вернуть Ковачича в «Интер»

Матч ТВ11:10

СМИ: Конте хочет вернуть Ковачича в «Интер»

Sportbox.RU11:10

Конте хочет вернуть Ковачича из «Реала» в «Интер»

Sport24.ru08:41

Ковачич может вернуться в «Интер»

Sport.ru09:28
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:55, Ашберн
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

Обновлено в 15:44
Происшествия

Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве

Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов

В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.
Обновлено в 12:30
Политика

Заявителей на визу США обязали указывать на аккаунты в соцсетях

Заявители на американскую визу теперь должны будут указывать имена своих аккаунтов в социальных сетях, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
Обновлено в 14:50
Наука

Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей

Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено в 09:00
Общество

Уезжают из страны за судьбой гастарбайтеров: Политики о желании молодежи покинуть Россию

Экономист считает, что пенсионеры в России не самая обеспеченная группа, но правительство принимает меры, чтобы повысить их уровень жизни.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено в 12:50
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Футбол

Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле прорвалась полуголая болельщица.
Обновлено в 15:29
Происшествия

Задержана оставившая детей в хостеле в Подмосковье женщина

Обновлено в 12:38
Происшествия

Украинских полицейских заподозрили в ранении пятилетнего ребенка

Полицейских подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений гулявшему во дворе дома пятилетнему мальчику.
Обновлено в 15:08
Происшествия

В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа

Ряд СМИ и Telegram-каналов ранее сообщали, что в "Шереметьево" произошел сбой в системе выдачи багажа.
Обновлено в 15:47
Политика

Путин подписал указ о переименовании аэропорта Мурманска

Президент России подписал указ о переименовании аэропорта в Мурманске.
Обновлено вчера в 06:06
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения МН17

Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак

Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

Военно-транспортной авиации исполняется 88 лет

Обновлено вчера в 20:02
Космос

Роскосмос намерен искать топ-менеджеров через мобильные приложения

Роскосмос хочет получить доступ к базе данных резюме для набора топ-менеджеров с использованием мобильных приложений, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено вчера в 03:29
Политика

Луценко высказался по вопросам, которые рассматривались на заседании СНБО без него

Генерального прокурора Украины Юрия Луценко на заседание СНБО не пригласили, но он всё равно выступил На своей странице в Facebook глава ГПУ написал, о чём хотел рассказать на на заседании 31 мая, посвящённом энергетике, если бы секретарь СНБО Александр Данилюк "не забыл его пригласить".
Обновлено в 08:34
Общество

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.
Обновлено в 14:01
Политика

В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем

Как сообщили источники газеты Rheinische Post, причиной нескольких поломок лайнеров мог быть саботаж или кибератаки.
Обновлено в 15:18
Общество

В Сети появились кадры тотальной слежки за школьниками во время ЕГЭ

В соцсети появились фото, как сотрудники ситуационного центра Приморского края следят за школьниками во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) и «сдают» тех, кто списывает.
Обновлено вчера в 05:59
Политика

КНР расследует возможное нарушение FedEx интересов китайских клиентов

Китай собирается провести расследование в отношении американской почтовой компании FedEx, которую подозревают в нарушении прав и интересов китайских потребителей.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Полиция обезвредила дебошира с ножом, угрожавшего пассажирам поезда

Полицейские задержали пассажира поезда, следовавшего из Рязани в Москву, который угрожал другим пассажирам ножом.
Обновлено в 15:16
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Общество

Владимир Зеленский показал подросших детей

41-летний президент Украины Владимир Зеленеский практически не пускает публику в свою личную жизнь.
Обновлено в 10:07
Гаджеты

Huawei представила свой компилятор, улучшающий ОС Android

Компания Huawei напомнила о собственном компиляторе Ark, который, по мнению компании, повышает КПД операционной системы Android или даже улучшает его по сравнению с iOS.
Обновлено в 14:02
Экономика

Уголовник Ходорковский рассуждал о коррупции на гаагском форуме

Беглый бизнесмен Михаил Ходорковский выступил перед правозащитниками и студентами Лейденского университета в рамках организованного фондом RaamOpRusland форума.
Обновлено в 12:00
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено в 10:09
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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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