Футбол
Конте хочет, чтобы «Интер» вернул КовачичаЧемпионат 10:34
Новый главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте хочет видеть в своей команде хорватского полузащитника мадридского «Реала» Матео Ковачича. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
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Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
Обновлено в 15:44
Происшествия
Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве
Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов
В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.
Обновлено в 12:30
Политика
Заявителей на визу США обязали указывать на аккаунты в соцсетях
Заявители на американскую визу теперь должны будут указывать имена своих аккаунтов в социальных сетях, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
Обновлено в 14:50
Наука
Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей
Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено в 09:00
Общество
Уезжают из страны за судьбой гастарбайтеров: Политики о желании молодежи покинуть Россию
Экономист считает, что пенсионеры в России не самая обеспеченная группа, но правительство принимает меры, чтобы повысить их уровень жизни.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено в 12:50
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Футбол
Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле прорвалась полуголая болельщица.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Украинских полицейских заподозрили в ранении пятилетнего ребенка
Полицейских подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений гулявшему во дворе дома пятилетнему мальчику.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа
Ряд СМИ и Telegram-каналов ранее сообщали, что в "Шереметьево" произошел сбой в системе выдачи багажа.
Обновлено в 15:47
Политика
Путин подписал указ о переименовании аэропорта Мурманска
Президент России подписал указ о переименовании аэропорта в Мурманске.
Обновлено вчера в 06:06
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения МН17
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Военно-транспортной авиации исполняется 88 лет
Обновлено вчера в 20:02
Космос
Роскосмос намерен искать топ-менеджеров через мобильные приложения
Роскосмос хочет получить доступ к базе данных резюме для набора топ-менеджеров с использованием мобильных приложений, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено вчера в 03:29
Политика
Луценко высказался по вопросам, которые рассматривались на заседании СНБО без него
Генерального прокурора Украины Юрия Луценко на заседание СНБО не пригласили, но он всё равно выступил На своей странице в Facebook глава ГПУ написал, о чём хотел рассказать на на заседании 31 мая, посвящённом энергетике, если бы секретарь СНБО Александр Данилюк "не забыл его пригласить".
Обновлено в 08:34
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.
Обновлено в 14:01
Политика
В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем
Как сообщили источники газеты Rheinische Post, причиной нескольких поломок лайнеров мог быть саботаж или кибератаки.
Обновлено в 15:18
Общество
В Сети появились кадры тотальной слежки за школьниками во время ЕГЭ
В соцсети появились фото, как сотрудники ситуационного центра Приморского края следят за школьниками во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) и «сдают» тех, кто списывает.
Обновлено вчера в 05:59
Политика
КНР расследует возможное нарушение FedEx интересов китайских клиентов
Китай собирается провести расследование в отношении американской почтовой компании FedEx, которую подозревают в нарушении прав и интересов китайских потребителей.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Полиция обезвредила дебошира с ножом, угрожавшего пассажирам поезда
Полицейские задержали пассажира поезда, следовавшего из Рязани в Москву, который угрожал другим пассажирам ножом.
Обновлено в 15:16
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Общество
Владимир Зеленский показал подросших детей
41-летний президент Украины Владимир Зеленеский практически не пускает публику в свою личную жизнь.
Обновлено в 10:07
Гаджеты
Huawei представила свой компилятор, улучшающий ОС Android
Компания Huawei напомнила о собственном компиляторе Ark, который, по мнению компании, повышает КПД операционной системы Android или даже улучшает его по сравнению с iOS.
Обновлено в 14:02
Экономика
Уголовник Ходорковский рассуждал о коррупции на гаагском форуме
Беглый бизнесмен Михаил Ходорковский выступил перед правозащитниками и студентами Лейденского университета в рамках организованного фондом RaamOpRusland форума.
Обновлено в 12:00
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области
Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено в 10:09