Футбол

Sport.ruКонте хочет, чтобы «Интер» был динамитом, а не искрой

Интер — Лечче
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Марцело Брозович
21′
Стефано Сенси
24′
38′
Якопо Петриччоне
Лаутаро Хавьер Мартинес
40′
52′
Джанлука Лападула
Ромелу Лукаку
60′
61′
Андреа ла Мантия
Диего Фариас
61′
Якопо Петриччоне
Марко Манкозу
Матиас Весино
Николо Барелла
66′
72′
Андреа Рисполи
Ромарио Бензар
Стефано Сенси
Роберто Гальярдини
73′
76′
Диего Фариас
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
78′
Антонио Кандрева
84′
2 фото
Главный тренер "Интера" Антонио Конте после победы в первом туре Серии А над "Леччо" (4:0) призвал свою команду продолжить начатую работу.
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