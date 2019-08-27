Главный тренер "Интера" Антонио Конте после победы в первом туре Серии А над "Леччо" (4:0) призвал свою команду продолжить начатую работу.

Конте хочет, чтобы «Интер» был динамитом, а не искрой

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