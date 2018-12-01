Футбол

Конте, Симеоне или Моуринью могут летом сменить Спаллетти в «Интере»
Чемпионат
05:03

Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти рискует лишиться своего поста в связи с невыходом команды в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport. По информации источника, изменения в тренерском штабе нерадзурри возможны лишь по окончании сезона.
Чемпионат05:03

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СМИ: «Интер» рассматривает Конте, Симеоне и Моуринью на замену Спаллетти

Советский спорт05:07

Конте, Симеоне или Моуринью могут летом сменить Спаллетти в «Интере»

Чемпионат05:03

СМИ: «Интер» может уволить Спаллетти летом

Спорт-Экспресс04:53

СМИ: Конте может сменить Спаллетти в «Интере»

Матч ТВ04:03

СМИ: Конте может сменить Спаллетти в «Интере»

Sportbox.RU04:03

Спаллетти может быть уволен в ближайшее время

Soccer.ru03:36

Конте, Симеоне или Моуринью могут летом сменить Спаллетти в «Интере»

Sports.ru03:42
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
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Лучано Спаллетти
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Тренировал ряд итальянских клубов, в том числе «Рому», с которой добился наибольших успехов. Тренировал петербургский «Зенит», с которым выиграл два чемпионата России.
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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