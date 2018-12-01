Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти рискует лишиться своего поста в связи с невыходом команды в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport. По информации источника, изменения в тренерском штабе нерадзурри возможны лишь по окончании сезона.

Конте, Симеоне или Моуринью могут летом сменить Спаллетти в «Интере»

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