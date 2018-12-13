Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти рискует лишиться своего поста в связи с невыходом команды в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport. По информации источника, изменения в тренерском штабе нерадзурри возможны лишь по окончании сезона.

Конте, Симеоне или Моуринью могут летом сменить Спаллетти в «Интере»

Футбол Футбол ЦСКА вновь победил «Реал», но не смог пробиться в Лигу Европы "Виктория" и ЦСКА набрали по семь очков, однако за счет победы в очной встрече (2:1), прошедшей в Москве на стадионе "Лужники" 27 ноября, чешский клуб занял третью позицию и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Футбол Футбол СМИ: Глушаков перейдёт в «Ахмат» в 2020 году Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков может перейти в грозненский «Ахмат» после окончания срока действия контракта с нынешним клубом.

Футбол Футбол Мамаев прислал жене цветы из СИЗО Ранее адвокат Мамаева выразил надежду, что суд позволит футболисту встретить Новый год с семьёй.

Футбол Футбол «Зенит» в матче со «Славией» сыграет в лазурной форме «Зенит» в выездном матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы сыграет в лазурной форме, вратарь — в чёрном; хозяева — в бело-красной форме, вратарь — в зелёном, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Футбол Футбол «Спартак» наказан закрытием трибуны В на ближайшем домашнем матче РПЛ Московский "Спартак" наказан закрытием трибуны В домашнего стадиона на ближайшем матче чемпионата России за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок, носивших расистский характер, в адрес вратаря столичного "Локомотива" Маринато Гилерме, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

Футбол Футбол Робер Пирес: «Я бы не поменял Дембеле на Неймара» Дембеле делает на поле вещи, которые мы делали в детстве.

Футбол Футбол Объявлены номинанты на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов Представлены четыре номинанта на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам шестого тура группового турнира.

Футбол Футбол Крейг Беллами: «Погба вообще не заинтересован в игре» Кажется, что он вообще не заинтересован в игре.

Футбол Футбол ЦСКА заинтересовался полузащитником «Гронингена» Московский ФК ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника голландского «Гронингена» Рицу Доана уже ближайшей зимой.

Футбол Футбол Парфенов поедет на стажировку во время зимней паузы в РПЛ Главный тренер футбольного клуба "Урал" Дмитрий Парфенов заявил, что зимние сборы екатеринбургская команда проведет на Кипре.

Футбол Футбол Полузащитник «Валенсии» Гедеш пропустит около двух месяцев Полузащитнику «Валенсии» Гонсалу Гедешу в пятницу будет сделана операция по удалению грыжи.

Футбол Футбол Гомеш: «Я чувствую себя важной частью „Эвертона“» Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш, который находится в английском клубе на правах аренды, поделился впечатлениями о пребывании в стане "ирисок".

Футбол Футбол «Лион» и его болельщики не могут вылететь из Киева из-за снегопада Французский клуб накануне проводил в Киеве матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шахтером" и добился выхода в плей-офф благодаря ничьей – 1:1. Матч проходил в условиях снегопада, который не прекратился, из-за чего вылеты самолетов задерживаются, и футболисты "Лиона" с болельщиками оказались заблокированными в аэропорту Киева.

Футбол Футбол Два матча лиги 1 отменены из-за беспорядков во Франции Матчи 18-го тура лиги 1 Марсель - Бордо и Кан - Тулуза отменены и перенесены на более поздний срок из-за беспорядков во Франции.