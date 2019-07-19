Футбол
Конте: «Мне нравится игра Лукаку»Евро-футбол.ру 07:26
Вы хорошо знаете, что мне нравится его игра. Когда я был тренером "Челси", я хотел, чтобы он играл у меня, но повторюсь: Лукаку - игрок "Юнайтед", а я уважаю их. Я считаю, что он станет важным футболистом для нас.
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