Футбол

Soccer.ruSoccer.ruКонте: «Лукаку показал, почему мы так хотели его подписать»

Интер — Лечче
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Марцело Брозович
21′
Стефано Сенси
24′
38′
Якопо Петриччоне
Лаутаро Хавьер Мартинес
40′
52′
Джанлука Лападула
Ромелу Лукаку
60′
61′
Андреа ла Мантия
Диего Фариас
61′
Якопо Петриччоне
Марко Манкозу
Матиас Весино
Николо Барелла
66′
72′
Андреа Рисполи
Ромарио Бензар
Стефано Сенси
Роберто Гальярдини
73′
76′
Диего Фариас
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
78′
Антонио Кандрева
84′
2 фото
Сегодня Лукаку показал, почему мы так старались его подписать.
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