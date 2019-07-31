Политика
Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице ЛуганскаяРИА Новости 11:28
"Добавлю, что пока Станица Луганская остается единственным участком, где состоялось разведение сил и средств, причем результат разведения все оценивают положительно", - сказал Грызлов. Он отметил, что контактная группа смогла согласовать дорожную карту ремонта моста.
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с чего всё началось
В этот период не было жертв среди мирных жителей, говорится в сообщении по итогам встречи Дарки Олифер, пресс-секретаря представителя Украины Леонида Кучмы.РБК12:38
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Политика
Сенат США утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда при ООН
Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт, предложенную американским лидером Дональдом Трампом, на должность нового постоянного представителя страны при ООН.
Обновлено в 18:03
Здоровье
Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни
Раздражение глаз жительницы Великобритании оказалось симптомом опухоли головного мозга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Обновлено в 19:02
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено в 13:26
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Обновлено 29 июля в 03:45
Космос
Магнитогорский робот Федя полетит в космос
Федя проведёт на станции около недели, затем вернётся на Землю. Роботу присвоили имя Skybot F-850.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17
Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество отказаться от голословных обвинений в адрес России по делу о крушении «Боинга» MH17.
Обновлено в 16:13
Общество
Зверев рассказал о ситуации с лесными пожарами в Сибири: «Перебор»
Спикеры рассказали об исключительной серьезности катастрофы.
Обновлено в 13:03
Кино
Борис Хлебников станет худруком фильма о гендерных проблемах
Обновлено в 10:15
Политика
В Киеве предупредили об угрозе жизни Зеленского
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозит опасность из-за отмены парада на День независимости.
Обновлено в 03:27
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Политика
Кличко встретился с адвокатом Трампа в Нью-Йорке
Мэр Киева Виталий Кличко провел переговоры с юристом действующего президента США Дональда Трампа экс-градоначальником Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Обновлено в 08:06
Политика
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири
По словам политика, в России не хватает сотрудников лесной охраны Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной природных пожаров в Сибири могло стать сокращение штата лесной охраны.
Обновлено в 19:09
Экономика
Производитель Ray-Ban вложит €5,5 млрд в голландские оптики
Французско-итальянская компания EssilorLuxottica, владеющая более чем 20 премиальными брендами очков, купит долю в голландской сетевой оптике за €5,5 млрд.
Обновлено в 15:48
Гаджеты
Samsung представил новый планшет
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке
Как минимум 44 человека пострадали в аквапарке китайского города Лунцзин из-за слишком высокой искусственной волны в бассейне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:46
Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
Обновлено в 11:48
Гаджеты
Ассортимент Antec пополнили блоки питания NeoECO Gold и NeoECO Classic
Компания Antec объявила о выпуске двух новых серий блоков питания: NeoECO Gold и NeoECO Classic.
Обновлено в 09:22
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров.
Обновлено в 04:51
Футбол
Егор Титов: «За 16 лет в „Спартаке“ уже сменилось 15 тренеров. Нет стабильности. Это пугает»
Где-то прочитал, что за 16 лет в "Спартаке" уже сменилось 15 тренеров.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Врачи клиники в Подмосковье отправили пациентку с кровотечением в госбольницу на такси
Росздравнадзор провел в июле проверку подмосковной частной клиники ООО "Институт здоровья", где пациентку с кровотечением направили в государственную больницу на такси вместо того, чтобы вызвать для нее скорую помощь.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса в 1944 году
Обновлено в 19:53
Наука
В Японии одобрили опыты по созданию гибридов человека и животного
Власти Японии дали добро на заявку ученых из Университета Токио по проведению опытов с использованием гибридных эмбрионов, состоящих из клеток мышей и человека.
Обновлено вчера в 03:14
Баскетбол
Чемпион НБА Мозгов подписал контракт с «Химками»
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2015/2016 в составе "Кливленда" российский центровой Тимофей Мозгов подписал контракт с подмосковными "Химками".
Обновлено в 06:31
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе Ранее было предложено ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине.
Обновлено в 02:02
Наука
Пожары в Африке обеспечили половину потребности лесов Амазонии в фосфоре
Ученые считают, что поступающий из Африки фосфор играет важную роль в обеспечении роста первичной продукции экосистем в тропической части Атлантического океана и самого крупного тропического леса на Земле, расположенного в Южной Америке в бассейне реки Амазонки.
Обновлено в 09:56