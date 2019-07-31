Политика
Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируютRT на русском вчера в 14:35
Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа. Об этом сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, в Facebook.
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Контактная группа договорилась о разминировании возле моста в Станице Луганской
Газета.Ruвчера в 15:21
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Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
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В Приморье ожидается мощный тайфун «Випа»
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Дубль Пулишича помог «Челси» выиграть «Ред Булл Зальцбург»
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В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой
Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
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Анастасия Трегубова рассказала, как худеет после четвертых родов
Анастасия Трегубова показала фигуру после родов. На протяжении всех этих месяцев Трегубову поддерживал супруг.
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Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
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Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске
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Автоспорт
Даниил Квят назвал дочь Пенелопой
Слова не могут описать мою любовь к тебе, Пенелопа, — написала в инстаграме мать девочки, подруга Квята Келли Пике.InterMedia напоминает, что Квят стал отцом в ночь на 28 июля 2019 года, а через несколько часов после этого события провёл свою самую успешную гонку в сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Члены Rammstein поблагодарили российских фанатов поцелуем
Ранее сообщалось, что певица Светлана Лобода была замечена на концерте немецкой группы Rammstein вместе дочерью Тильдой.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
Землетрясение на Байкале взбудоражило жителей Бурятии
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено вчера в 12:14
Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены.
Обновлено вчера в 20:06
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие
Минобороны протестировало «военный интернет»
В Министерстве обороны испытали работу «военного интернета».
Обновлено вчера в 15:00
Политика
В Киеве назвали «повод для смеха» над Украиной
В других странах могут смеяться над тем, что новоизбранные депутаты Верховной рады уехали на учебу, вместо того, чтобы решать проблемы в стране, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено вчера в 02:49
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено 30 июля в 12:43
Экономика
А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова
Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Обновлено вчера в 17:00
Технологии
Полет «человека-ракеты» над катером ВМФ Британии запечатлели на видео
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
О боевой работе в Сирии рассказали в противоминном центре
В преддверии первого юбилея военные инженеры центра рассказали «МК» о своем опасном, но таком нужном труде.
Обновлено вчера в 12:35
Общество
Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине
На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Геркус не включил «Локомотив» и ЦСКА в список суперклубов России
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус назвал ведущие клубы российский Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 23:57
Здоровье
В Приморье введен режим ЧС из-за африканской чумы
Обновлено в 00:05
Гаджеты
AMD представила новые интеграции и обновления модуля Radeon Prorender
AMD анонсировала новые интеграции в приложения, обновления плагинов и функции рендеринга с открытым стандартом для Radeon Prorender − физического движка рендеринга AMD.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено вчера в 12:46