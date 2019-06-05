Контактная группа согласовала новое перемирие в ДонбассеLenta.ru вчера в 12:10

Стороны конфликта в Донбассе договорились на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подготовить новое соглашение об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон.

с чего всё началось

«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня», — заявил полпред России на минских переговорах Борис Грызлов по итогам заседания контактной группы.

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