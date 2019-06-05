Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирииАргументы и Факты 12:53

Стороны конфликта в Донбассе договорились на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подготовить новое соглашение об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон.

с чего всё началось

Документ могут подписать на следующей встрече 19 июня Стороны конфликта в Донбассе на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились подготовить новое соглашение о перемирии, пишет ТАСС со ссылкой на полпреда РФ на минских переговорах Бориса Грызлова.

Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

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