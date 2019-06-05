Политика
Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирииРБК 12:50
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе. Об этом по итогам заседания сообщил журналистам полпред России на минских переговорах Борис Грызлов.
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Происшествия
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Пожар на складе на юге Москвы потушен
Обновлено в 16:52
Происшествия
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
Обновлено в 16:42
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Россия испытала новую ракету системы ПРО
Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.
Обновлено 03 июня в 19:44
Игры
17 свежих концептов Beyond Good & Evil 2
Хоть Beyond Good & Evil 2 не привезут на Е3 2019, создатели амбициозного сиквела сегодня провели сорокаминутную трансляцию, в рамках которой в основном рассказывали о мире игры и его жителях.
Обновлено в 13:13
Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Гаджеты
В Google Play нашли более 200 приложений, наносящих вред смартфонам
Точный список приложений-вредителей в Google Play включает 238 единиц. Отмечается, что их устанавливали 440 млн раз.
Обновлено в 12:56
Политика
Депутат Рады заявил о сговоре Ющенко и Януковича
Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что экс-президента Украины Виктора Ющенко подозревают незаконном владении резиденцией "Межигорье".
Обновлено в 17:42
Культура
Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов
Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.
Обновлено вчера в 10:54
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
Логистический центр создадут в ОЭЗ Ульяновской области
Склад для хранения и распространения товаров японского бренда будет построен в портовой особой экономической зоне (ОЭЗ) в Ульяновской области.
Обновлено в 07:05
Политика
Новые правила правописания потребовали отменить на Украине
Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.
Обновлено в 16:08
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Экономика
Всемирный банк сообщил о росте экономики в России
Отмечается, что в прошедшем 2018 году показатель роста экономики России достиг своего шестилетнего максимума, составив 2,3%. Эксперты Всемирного банка подчеркивают, что России удалось показать данные показатели, невзирая на ужесточение санкций со стороны Запада.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Лагеря и походы в прошлом? Почему чиновники запрещают палатки и костры
Благодаря заботам чиновников палаточные лагеря могут окончательно кануть в Лету.
Обновлено в 10:12
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Путешествия
Амстердам предлагает гостям супруга-гида на один день
Известно, что ролевую игру – свадьбу с голландцем на один день гостям Амстердама предложили представители туристического бизнеса города.
Обновлено в 17:39
Политика
Лавров: Порошенко решил «по полной» навредить Зеленскому
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал ряд принятых на Украине законов.
Обновлено в 17:17
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Политика
Лавров прокомментировал перспективы встречи Путина и Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что пока не приходится говорить об организации встречи президента России Владимира Путина с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:06
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 14:53
Игры
Bethesda уверяет, что «магазинные» ремонтные наборы не портят Fallout 76
Представители студии уверили, что прислушиваются к игрокам и стараются всегда идти им навстречу.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США
Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:48
Происшествия
Спасатели раскрутили старушку: не самая удачная эвакуация
У спасателей не оставалось иного выбора, кроме как продолжить полет с пациенткой под днищем воздушного судна: при попытке посадки она могла зацепить камни и еще сильнее пострадать, а затягивать ее в салон было также опасно — рядом стойки шасси и металл фюзеляжа.
Обновлено в 12:09