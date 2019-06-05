Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирииРБК 12:50

Стороны конфликта в Донбассе договорились на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подготовить новое соглашение об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон.

с чего всё началось

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе. Об этом по итогам заседания сообщил журналистам полпред России на минских переговорах Борис Грызлов.

Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

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