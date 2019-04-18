Политика
Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в ДонбассеRT на русском 15:51
Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля. По словам Порошенко, Киев борется за возвращение мира на украинскую землю. Предыдущее перемирие в Донбассе действовало с 8 марта.
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Политика
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Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа.
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Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ
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Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
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Наука
В загрязненных районах Арктики появились аномальные улитки
Обновлено в 09:26
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Зеленский назвал Путина своим врагом
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
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Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
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Экономика
Венесуэла возглавила рейтинг слабейших экономик по версии Bloomberg
Венесуэла возглавила рейтинг стран, испытывающих серьёзные экономические трудности.
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Армия и оружие
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Обновлено в 13:29
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 17:31
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«Я не трус»: Зеленский заявил, что первым не откажется от дебатов с Порошенко
Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "1+1" намекнул Владимиру Зеленскому, что его могут взорвать на дебатах с президентом Украины Петром Порошенко, и призвал отказаться от этого мероприятия.
Обновлено в 16:15
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Сбербанк создал цифровую телеведущую новостей Елену
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Зеленский заявил о прекращении бизнес-деятельности
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Шоу-бизнес
Актриса Марина Александрова без макияжа выглядит на 16 лет
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Регина Тодоренко впервые показала лицо сына
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Армия и оружие
Конструктор рассказал об «отказе» во время первого полета Ил-112
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