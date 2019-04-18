Политика

Украина отказалась от «пасхального» перемирия в ДонбассеИА Новороссия вчера в 16:11

Украина отказалась согласовывать «пасхальное» перемирие в Донбассе. Переговоры продолжатся 24 апреля, сообщили в МИД ДНР по итогам сегодняшней видеоконференции с Киевом.
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Ирина Геращенко
Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе.
— Ирина Геращенко, украинский политикРБК вчера в 17:27

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Россия и Украина обвинили друг друга в срыве перемирия в Донбассе

РБКвчера в 17:27

Контактная группа не согласовала перемирие в Донбассе

Коммерсантъвчера в 17:22

Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе

RT на русскомвчера в 15:51

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ТАССвчера в 15:56

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Известиявчера в 17:06

Украина обвинила Россию в срыве «пасхального» перемирия в Донбассе

РИА Новостивчера в 16:05
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В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

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Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

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Общество

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Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан

По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Культура

В музее стрит-арта пройдет выставка «Хоть стой, хоть падай»

Обновлено в 01:23
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Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено вчера в 10:38
Экономика

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Обновлено в 04:21
Здоровье

В Германии родились близнецы с разницей в 97 дней

Жительница немецкого города Кельн по имени Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Об этом сообщило издание The Times.
Обновлено в 00:32
Политика

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Обновлено вчера в 13:38
Происшествия

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1. Бывший и действующий следователи ФСБ вымогали взятку у обвиняемого Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ России задержали двух офицеров следственного управления ведомства: старшего следователя по особо важным делам Сергея Белоусова и его бывшего подчиненного — следователя Алексея Колбова.
Обновлено вчера в 18:42
Политика

Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства

Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук заявил, что ему не стыдно за те пять лет, что он руководит страной, и попытался оправдаться за то, что мало общался с народом.
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Армия и оружие

Минобороны Франции заявило о росте экспорта оружия в 2018 году на 30%

Стоимость экспорта французских вооружений выросла в 2018 году до €9 млрд, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью радиостанции Radio Classique.
Обновлено в 02:45
Политика

В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра.
Обновлено в 01:16
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Владимир Зеленский представил членов своей команды

Обновлено вчера в 19:19
Армия и оружие

AFP: в Пентагоне подтвердили, что КНДР 17 апреля испытала оружие

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Политика

Путин поздравил евреев с Песахом

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
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Boston Dynamics назвала дату массового производства SpotMini

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Происшествия

Во Владивостоке возбудили дело об избиении подростка

Полиция Владивостока возбудила уголовное дело о причинении вреда здоровью подростка после массовой драки несовершеннолетних в районе улицы Адмирала Горшкова, сообщает в пятницу пресс-служба приморского УМВД.
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Политика

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.
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В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

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Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
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Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
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Наука

Медики назвали главную причину старения

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ЦСКА без Марио. Соперник радуется зря

Глава судейского корпуса доложил, что оба предупреждения Марио во встрече с «Оренбургом» были вынесены обоснованно.
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Космос

Батут заработал: на чем будут покорять космос без России

Невзирая на серию довольно серьезных модернизаций, текущая – и, видимо, последняя – версия «Союз-МС» базируется на разработках еще полувековой давности.
Обновлено в 02:15
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