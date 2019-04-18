Украина отказалась от «пасхального» перемирия в ДонбассеИА Новороссия вчера в 16:11

Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе.

Украина отказалась согласовывать «пасхальное» перемирие в Донбассе. Переговоры продолжатся 24 апреля, сообщили в МИД ДНР по итогам сегодняшней видеоконференции с Киевом.

Украина отказалась от «пасхального» перемирия в Донбассе

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