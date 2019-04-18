Политика
Украина отказалась от «пасхального» перемирия в ДонбассеИА Новороссия вчера в 16:11
Украина отказалась согласовывать «пасхальное» перемирие в Донбассе. Переговоры продолжатся 24 апреля, сообщили в МИД ДНР по итогам сегодняшней видеоконференции с Киевом.
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Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе.
— Ирина Геращенко, украинский политикРБК вчера в 17:27
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Происшествия
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Экономика
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Здоровье
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Жительница немецкого города Кельн по имени Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Об этом сообщило издание The Times.
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Политика
Тимошенко рассказала, что Порошенко просил голосовать за него
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов
1. Бывший и действующий следователи ФСБ вымогали взятку у обвиняемого Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ России задержали двух офицеров следственного управления ведомства: старшего следователя по особо важным делам Сергея Белоусова и его бывшего подчиненного — следователя Алексея Колбова.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
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Обновлено в 01:08
Армия и оружие
Минобороны Франции заявило о росте экспорта оружия в 2018 году на 30%
Стоимость экспорта французских вооружений выросла в 2018 году до €9 млрд, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью радиостанции Radio Classique.
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Политика
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Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра.
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Политика
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Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
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Политика
Владимир Зеленский представил членов своей команды
Обновлено вчера в 19:19
Армия и оружие
AFP: в Пентагоне подтвердили, что КНДР 17 апреля испытала оружие
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Путин поздравил евреев с Песахом
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
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Происшествия
Во Владивостоке возбудили дело об избиении подростка
Полиция Владивостока возбудила уголовное дело о причинении вреда здоровью подростка после массовой драки несовершеннолетних в районе улицы Адмирала Горшкова, сообщает в пятницу пресс-служба приморского УМВД.
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В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
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В России могут появиться частные кладбища
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Футбол
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Невзирая на серию довольно серьезных модернизаций, текущая – и, видимо, последняя – версия «Союз-МС» базируется на разработках еще полувековой давности.
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