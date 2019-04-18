Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в ДонбассеRT на русском вчера в 15:51

Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля. По словам Порошенко, Киев борется за возвращение мира на украинскую землю. Предыдущее перемирие в Донбассе действовало с 8 марта.

Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе

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