Политика

Контактная группа договорилась о новом перемирии в ДонбассеREGNUM 15:36

«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня», — рассказал Грызлов. Он пояснил, что сторонам удалось достичь договорённостей по новому соглашению об установлении режима тишины на линии фронта.
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Контактная группа договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе

Стороны конфликта в Донбассе договорились на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подготовить новое соглашение об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон.
ТАСС10:54

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Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

РБК12:50

Достигнута договоренность о новом мирном соглашении по Донбассу

Вести.Ru12:23

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Коммерсантъ10:53

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Lenta.ru12:10

Контактная группа готовит новое перемирие в Донбассе

News.ru10:59

Контактная группа договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе

ТАСС10:54

Контактная группа назначила дату подписания соглашения о прекращении огня в Донбассе

ФАН12:19
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