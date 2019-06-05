Политика
Контактная группа договорилась о новом перемирии в ДонбассеREGNUM вчера в 15:36
«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня», — рассказал Грызлов. Он пояснил, что сторонам удалось достичь договорённостей по новому соглашению об установлении режима тишины на линии фронта.
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с чего всё началось
Стороны конфликта в Донбассе договорились на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подготовить новое соглашение об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон.ТАССвчера в 10:54
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Политика
Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Авто
Внедорожники Haval теперь выпускают в Тульской области
Завод будет выпускать автомобили методом полного цикла, а первой моделью, которая сойдет с конвейера в 2019 году, станет кроссовер Haval F7.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Экономика
EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию
Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).
Обновлено в 00:02
Армия и оружие
Минобороны Японии отклонило 19 районов размещения ПРО США
Специалисты Министерства обороны Японии отклонили 19 районов, рассматривавшихся для размещения наземных комплексов ПРО США Aegis Ashore, сообщило издание Mainichi Shimbun.
Обновлено в 00:10
Кино
Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона
Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено вчера в 17:13
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Американец прыгнул с парашютом в 97 лет
Вместе с Райсом с парашютом прыгнули более 200 парашютистов из 14 стран, добавляет People.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:48
Футбол
Неймар получил травму в матче с Катаром
Форвард был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 21-й минуте игры. Степень тяжести повреждения Неймара на данный момент неизвестна.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Наука
Китай приветствовал участие иностранных компаний в развитии 5G
Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй заявил, что Пекин приветствует участие компаний с иностранным капиталом в развитии технологий и рынка 5G в стране, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:57
Здоровье
За неделю в Ленобласти от клещей пострадали 829 человек
За неделю в Ленобласти от клещей пострадали 829 человек, в том числе 145 детей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ленобласти.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США
Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Politico: Пелоси заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в беседе с другими лидерами Демократической партии заявила, что хотела бы видеть американского лидера Дональда Трампа в тюрьме, сообщает Politico.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено вчера в 08:41
Общество
Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ
Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено вчера в 05:17
Армия и оружие
Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке
Был запущен ударный беспилотник.
Обновлено вчера в 05:29
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу
Обновлено вчера в 13:34
Космос
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра.
Обновлено в 00:03
Экономика
В сентябре сдадут в эксплуатацию ледокол «Обь»
Закладка ледокола "Обь" проекта Aker ARC 124 (ледовый класс Icebreaker7) состоялась 27 сентября 2016 года.
Обновлено в 00:02
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время обхода улиц
Пытаясь перепрыгнуть большую лужу, Фадина потеряла равновесие и упала в неё. В результате инцидента мэр не пострадала.
Обновлено вчера в 07:16
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА
"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00