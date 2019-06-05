Контактная группа договорилась о новом перемирии в ДонбассеREGNUM вчера в 15:36

Стороны конфликта в Донбассе договорились на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подготовить новое соглашение об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон.

с чего всё началось

«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня», — рассказал Грызлов. Он пояснил, что сторонам удалось достичь договорённостей по новому соглашению об установлении режима тишины на линии фронта.

Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

Политика Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Авто Внедорожники Haval теперь выпускают в Тульской области Завод будет выпускать автомобили методом полного цикла, а первой моделью, которая сойдет с конвейера в 2019 году, станет кроссовер Haval F7.

Происшествия Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.

Экономика EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).

Армия и оружие Минобороны Японии отклонило 19 районов размещения ПРО США Специалисты Министерства обороны Японии отклонили 19 районов, рассматривавшихся для размещения наземных комплексов ПРО США Aegis Ashore, сообщило издание Mainichi Shimbun.

Кино Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Политика Американец прыгнул с парашютом в 97 лет Вместе с Райсом с парашютом прыгнули более 200 парашютистов из 14 стран, добавляет People.

Происшествия Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".

Футбол Неймар получил травму в матче с Катаром Форвард был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 21-й минуте игры. Степень тяжести повреждения Неймара на данный момент неизвестна.

Общество В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.

Наука Китай приветствовал участие иностранных компаний в развитии 5G Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй заявил, что Пекин приветствует участие компаний с иностранным капиталом в развитии технологий и рынка 5G в стране, передает РИА "Новости".

Здоровье За неделю в Ленобласти от клещей пострадали 829 человек За неделю в Ленобласти от клещей пострадали 829 человек, в том числе 145 детей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ленобласти.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Происшествия Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).

Политика Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".

Политика Politico: Пелоси заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в беседе с другими лидерами Демократической партии заявила, что хотела бы видеть американского лидера Дональда Трампа в тюрьме, сообщает Politico.

Общество Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.

Космос Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра.

Экономика В сентябре сдадут в эксплуатацию ледокол «Обь» Закладка ледокола "Обь" проекта Aker ARC 124 (ледовый класс Icebreaker7) состоялась 27 сентября 2016 года.

Общество Мэр Омска упала в грязь во время обхода улиц Пытаясь перепрыгнуть большую лужу, Фадина потеряла равновесие и упала в неё. В результате инцидента мэр не пострадала.