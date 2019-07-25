Теннис

Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменовРИА Новости вчера в 19:30

В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США". Дипломаты также потребовали прекратить дискриминацию российских спортсменов.
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Посольство РФ направило в Госдеп США ноту протеста из-за отказа предоставить визу российской теннисистке Кузнецовой

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Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов

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Шамиль Тарпищев — о визовой проблеме Кузнецовой: «Ответа ITF на наши письма нет»

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Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за проблем с визой у Кузнецовой

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Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с визой

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Политика

Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Космос

Лунный корабль SpaceX впервые «взлетел»

Прототип создаваемого SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, в ходе испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе (США) поднялся в воздух.
Обновлено в 04:07
Политика

В партии Зеленского призвали повременить с реформами

Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.
Обновлено в 03:06
Общество

Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в России в выходные

На северо-востоке европейской части России и на крайнем севере в выходные возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, — заявил Голубев.
Обновлено 24 июля в 12:19
Происшествия

В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали

Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Гаджеты

Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд

Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области

Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 04:08
Общество

Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
Обновлено в 01:55
Политика

Моряков с задержанного СБУ российского танкера освободили

Служба безопасности Украины задержала российский танкер «Neyma» за то, что он, по ее данным, блокировал украинские корабли в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Жена Мамаева продает автомобиль супруга

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Общество

В Норвегии призвали убивать «русских лососей»

Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Опубликовано видео задержания мужчины, убившего женщину в Раменском

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В Хабаровском крае закрыли палаточный лагерь после избиения ребёнка

Обновлено в 00:57
Футбол

«Вулверхэмптон» может арендовать Вальехо у «Реала»

Защитник "Реала" Хесус Вальехо может стать игроком "Вулверхэмптона", сообщают британские СМИ.
Обновлено вчера в 10:51
Футбол

Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Авто

В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров

Британская компания HushHush, которая занимается продажей дорогих вещей и автомобилей, объявила, что наймёт человека для поиска брошенных суперкаров в Объединённых Арабских Эмиратах.
Обновлено вчера в 11:50
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Осторожно, подделка. Изъята партия ненастоящих смартфонов Huawei

Согласно отчету, в ходе облавы было изъято более 600 смартфонов, а также огромное количество поддельных аксессуаров.
Обновлено в 03:39
Общество

Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду

Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
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Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт подал на развод со второй женой

Известный телеведущий Михаил Ширвиндт подал в суд документы о разводе со своей второй супругой Татьяной Морозовой.
Обновлено вчера в 13:14
Политика

В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами

Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.
Обновлено в 04:09
Общество

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика

СМИ: власти КНР опровергли утверждение FedEx о доставке посылок Huawei в США по ошибке

Компетентные государственные органы КНР провели расследование и выяснили, что утверждение американской логистической компании FedEx о перенаправлении посылок китайской корпорации Huawei на неправильный адрес в США в силу операционной ошибки не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 21:48
Музыка

Луна готовит «Транс» с «Дельфинами»

Украинская певица Луна выпустила в свет новый сингл "Дельфины" 26 июля 2019 года.
Обновлено в 03:25
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Дайвер встретился с «доисторической» акулой у берегов США

Нейлор, совершавший глубоководное погружение на батискафе, заметил почти пятиметровую самку шестижаберной акулы на глубине 1000 метров в водах Мексиканского залива.
Обновлено 23 июля в 08:28
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Барнаульцы жалуются на кашель и одышку из-за дымки в регионе

Напомним, дымка от лесных пожаров в соседних сибирских регионах появилась в Алтайском крае около недели назад и пока все еще сохраняется.
Обновлено в 00:24
Политика

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
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Происшествия

Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков

Голландская легкоатлетка Мадия Гафур была задержана в прошлом месяце после того, как у нее в машине обнаружили более 50 кг наркотиков, сообщает Sport1.de.
Обновлено в 02:46
Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла

Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
Обновлено вчера в 05:39
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Светлана Кузнецова
Российская теннисистка
российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России; победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница 34 турниров WTA; бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде; бывшая третья ракетка мира в парном разряде; трёхкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России. Чаще всех россиян играла в финалах турниров Большого шлема во всех разрядах - 11 раз.
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