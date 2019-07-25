Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визыРИА Новости вчера в 12:55
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
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Шамиль Тарпищев — о визовой проблеме Кузнецовой: «Ответа ITF на наши письма нет»
Матч ТВвчера в 08:38
Шамиль Тарпищев — о визовой проблеме Кузнецовой: «Ответа ITF на наши письма нет»
Sportbox.RUвчера в 08:38
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Армия и оружие
В ДНР заявили о подвозе Киевом боеприпасов к линии соприкосновения
"В настоящее время украинские силовики активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения", - цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Моряки с задержанного российского танкера выехали из Украины
Десять российских моряков, находившихся на танкере, задержанном 25 июля в порту Измаил в Одесской области, возвращаются на родину через Молдавию, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Юнкер отказал Джонсону в пересмотре условий Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отказал новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в возобновлении переговоров об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя европейского политика Мину Андрееву.
Обновлено вчера в 15:15
Космос
Космический грузовик Dragon отправился к МКС
Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.
Обновлено вчера в 18:18
Футбол
Малком может перейти из «Барселоны» в «Боруссию» Д
Год назад Малком перешел из «Бордо» в «Барселону» за 41 миллион евро.
Обновлено вчера в 17:46
Авто
В России построят новый автозавод
По словам Сорокина, на первом этапе на новом предприятии организуют две сборочные линии, а к 2024 году построят цеха сварки и окраски.
Обновлено вчера в 03:43
Авто
ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год
Внедрение нового типа автомобильных и мотоциклетных номеров отложено на год.
Обновлено вчера в 22:05
Игры
На gamescom 2019 покажут живой геймплей Cyberpunk 2077
Понаблюдать за презентацией смогут все посетители выставки gamescom 2019 с 21 по 24 августа, а с 20 по 22 августа пройдет закрытый показ для представителей индустрии.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова
Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал об обязанностях 6-летнего охранника главы республики Рамзана Кадырова, которого зовут Магомед-Эми Газиев.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Глава МЧС вылетел в пострадавшие от паводка районы Приамурья
Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Приамурье, где проходит мощный паводок, и вылетел в наиболее пострадавшие районы, сообщает правительство региона.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Экономика
СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия
Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
Обновлено вчера в 20:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено вчера в 01:16
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают Утяшеву в вечернем платье на рыбалке
На кадрах девушка предстала в длинном вечернем платье черного цвета в горох.
Обновлено вчера в 06:18
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
Усыновившая 118 детей женщина попала в тюрьму на 20 лет
Обновлено вчера в 09:49
Общество
Принят во втором чтении законопроект об увеличении выплат на детей
Государственная Дума приняла во втором чтении поправки, которые предусматривают, что с 1 января 2020 года дополнительные выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте РФ.
Обновлено 23 июля в 06:50
Политика
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 17:50
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Наука
Потепление в XXI веке оказалось первым глобальным за две тысячи лет
Потепление в XXI веке оказалось первым крупнейшим за последние две тысячи лет на Земле, сообщает международная группа ученых на страницах издания Science Alert.
Обновлено вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:52
Армия и оружие
Иран испытал баллистическую ракету
Иран провел успешные испытания баллистической ракеты средней дальности.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено 24 июля в 14:21
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
Обновлено вчера в 12:06
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено вчера в 06:11
Политика
В Тунисе пройдут досрочные президентские выборы
В Тунике глава Высшей независимой комиссии по выборам (ЦИК) Набиль Баффун сообщил, что выборы президента страны, исходно запланированные на 17 ноября, будут проведены досрочно после кончины главы государства Бежи Каида ас-Себси Глава ЦИК подчеркнул, что конституция Туниса требует проведения выборов в течение 90 дней.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено вчера в 11:45