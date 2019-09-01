Происшествия

Газета.RuГазета.RuКонсульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США

Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс. Об этом заявил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский, передает РИА "Новости".
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Генконсульство РФ проверяет информацию о гибели мальчика в США

Газета.Ru15:21

Консульство в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка из России

РИА Новости12:12

Генконсульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка, предположительно из Москвы

Эхо Москвы12:30

СМИ сообщили о гибели шестилетнего ребенка из России в США

РБК11:45

Дипломаты России в США проверяют информацию о гибели ребенка из Москвы в штате Массачусетс

ТАСС12:01

В американской больнице умер пятилетний мальчик из России

РЕН ТВ10:50

Пятилетний мальчик из России утонул в США

Московский Комсомолец10:14
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Политика

Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Экономика

ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Происшествия

На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца

На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Life.ru 20:05
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Слуцкий иронично прокомментировал очередную победу «Витесса»

Главный тренер "Витесса" российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал победу над "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов (2:1). После этой победы клуб Слуцкого набрал 11 очков и вышел на первое место.
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Интернет

Как операторы в США борются с робозвонками

Как операторы в США борются с робозвонками Эпидемия телефонного спама посредством роботизированного обзвона абонентов (робозвонки) заставляет принимать все более активные меры как самих телефонных операторов, так и федеральные власти.
Коммерсантъ 04:37
Общество

Минтруд назвал число работающих пенсионеров

В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Наука

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Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Музыка

Хор из 40 тыс. человек исполнил гимн России в Петербурге

Хор из более чем 40 тыс. человек спел гимн России на петербургском стадионе «Газпром Арена».
Известия 13:18
Теннис

Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).
Газета.Ru 20:19
Происшествия

МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске

В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 03:29
Политика

Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.
Lenta.ru 15:17
Политика

Нарышкин пообещал не «зеркалить» отказ приглашать Путина в Польшу

Россия не будет «зеркально» отвечать на действия Польши, которая не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
РБК 19:59
Политика

В Черногории сожалеют из-за отсутствия РФ на мероприятиях в Польше

Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление из-за того, что Россию и Сербию не пригласили на мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РЕН ТВ 19:09
Политика

В МЭР назвали принципиальный момент в интеграции России и Белоруссии

По словам Орешкина, интеграция России и Белоруссии представляет собой не объединение государств – «речь об объединении экономик как равных партнеров, что принципиально».
Взгляд.ру 20:22
Хоккей

Барбашев подписал контракт с «Сент-Луисом» на два года

Российский нападающий Иван Барбашев подписал контракт с «Сент-Луисом», сообщает официальный сайт лиги.
Спорт-Экспресс 20:14
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Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.
РБК 30 августа в 12:28
Общество

МЧС Якутии проведет проверки систем оповещения граждан

Ежеквартальные проверки систем оповещения граждан проведет МЧС республики в понедельник, 2 сентября, сообщает телеканал "Якутия 24".
Якутия 24 07:01
Происшествия

В подмосковном Красногорске катер сбил купавшегося мужчину

В Красногорске Московской области катер сбил мужчину, который купался поздно вечером в Павшинской пойме.
РБК 19:03
Здоровье

Названы ранние симптомы диабета

Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Авто

Уникальный суперкар Bugatti продали на «Авто.ру» за 234 000 000 рублей

За Bugatti EB 110 SS, выпущенный в 1993 году, просили 234 миллиона рублей.
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Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах

Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
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Общество

В селе Бетюнцы Амгинского улуса открыли новую школу на 220 мест

Глава Якутии Айсен Николаев 1 сентября принял участие в торжественном открытии Бетюнской средней общеобразовательной школы имени Николая Егоровича Иванова на 220 мест в Амгинском улусе.
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Общество

В Москве завершилась несанкционированная акция протеста

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Общество

В Сети появились видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter обсуждают бушующий ураган «Дориан» и публикуют видео стихии в социальных сетях.
Мойка78 14:47
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Тренер Порье: Дастин финиширует Хабиба в четвёртом раунде

Думаю, что Порье финиширует Хабиба в четвёртом раунде. Мы хотим измотать Нурмагомедова.
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Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел в Донбассе

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Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный»

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».
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Подросток заразился редчайшим заболеванием после укуса комара

Американский подросток заболела редким заболеванием после укуса комара. Как сообщает Inside Edition, инцидент произошел в штате Мичиган.
iReactor 19:50
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