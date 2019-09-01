Происшествия
Газета.RuКонсульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс. Об этом заявил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский, передает РИА "Новости".
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Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Происшествия
На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца
На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Life.ru 20:05
Футбол
Слуцкий иронично прокомментировал очередную победу «Витесса»
Главный тренер "Витесса" российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал победу над "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов (2:1). После этой победы клуб Слуцкого набрал 11 очков и вышел на первое место.
Sport.ru 17:14
Интернет
Как операторы в США борются с робозвонками
Как операторы в США борются с робозвонками Эпидемия телефонного спама посредством роботизированного обзвона абонентов (робозвонки) заставляет принимать все более активные меры как самих телефонных операторов, так и федеральные власти.
Коммерсантъ 04:37
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Музыка
Хор из 40 тыс. человек исполнил гимн России в Петербурге
Хор из более чем 40 тыс. человек спел гимн России на петербургском стадионе «Газпром Арена».
Известия 13:18
Теннис
Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).
Газета.Ru 20:19
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 03:29
Политика
Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.
Lenta.ru 15:17
Политика
Нарышкин пообещал не «зеркалить» отказ приглашать Путина в Польшу
Россия не будет «зеркально» отвечать на действия Польши, которая не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
РБК 19:59
Политика
В Черногории сожалеют из-за отсутствия РФ на мероприятиях в Польше
Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление из-за того, что Россию и Сербию не пригласили на мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РЕН ТВ 19:09
Политика
В МЭР назвали принципиальный момент в интеграции России и Белоруссии
По словам Орешкина, интеграция России и Белоруссии представляет собой не объединение государств – «речь об объединении экономик как равных партнеров, что принципиально».
Взгляд.ру 20:22
Хоккей
Барбашев подписал контракт с «Сент-Луисом» на два года
Российский нападающий Иван Барбашев подписал контракт с «Сент-Луисом», сообщает официальный сайт лиги.
Спорт-Экспресс 20:14
Политика
Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.
РБК 30 августа в 12:28
Общество
МЧС Якутии проведет проверки систем оповещения граждан
Ежеквартальные проверки систем оповещения граждан проведет МЧС республики в понедельник, 2 сентября, сообщает телеканал "Якутия 24".
Якутия 24 07:01
Происшествия
В подмосковном Красногорске катер сбил купавшегося мужчину
В Красногорске Московской области катер сбил мужчину, который купался поздно вечером в Павшинской пойме.
РБК 19:03
Здоровье
Названы ранние симптомы диабета
Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Авто
Уникальный суперкар Bugatti продали на «Авто.ру» за 234 000 000 рублей
За Bugatti EB 110 SS, выпущенный в 1993 году, просили 234 миллиона рублей.
Wroom.ru 15:26
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва 20:01
Общество
В селе Бетюнцы Амгинского улуса открыли новую школу на 220 мест
Глава Якутии Айсен Николаев 1 сентября принял участие в торжественном открытии Бетюнской средней общеобразовательной школы имени Николая Егоровича Иванова на 220 мест в Амгинском улусе.
ИА ЯСИА 09:04
Общество
В Москве завершилась несанкционированная акция протеста
Говорит Москва вчера в 10:48
Общество
В Сети появились видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter обсуждают бушующий ураган «Дориан» и публикуют видео стихии в социальных сетях.
Мойка78 14:47
Единоборства
Тренер Порье: Дастин финиширует Хабиба в четвёртом раунде
Думаю, что Порье финиширует Хабиба в четвёртом раунде. Мы хотим измотать Нурмагомедова.
Чемпионат 17:51
Политика
Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный»
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».
Ведомости 17:01
Здоровье
Подросток заразился редчайшим заболеванием после укуса комара
Американский подросток заболела редким заболеванием после укуса комара. Как сообщает Inside Edition, инцидент произошел в штате Мичиган.
iReactor 19:50