Происшествия

Газета.RuГазета.RuКонсульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США

Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс. Об этом заявил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США

Газета.Ru14:10

СМИ сообщили о гибели шестилетнего ребенка из России в США

РБК11:45

Пятилетний мальчик из России утонул в США

Московский Комсомолец10:14

Консульство в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка из России

РИА Новости12:12

Дипломаты России в США проверяют информацию о гибели ребенка из Москвы в штате Массачусетс

ТАСС12:01

В американской больнице умер пятилетний мальчик из России

РЕН ТВ10:50

Генконсульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка, предположительно из Москвы

Эхо Москвы12:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:20, Ашберн
Политика

Правила призыва в армию изменились в России

С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Политика

Президент Германии поблагодарил Америку за победу над нацизмом

Сила армии Соединенных Штатов совместно с союзниками «победила национал-социализм на западе и на востоке», заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на торжественной церемонии в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Взгляд.ру 11:47
Автоспорт

Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Происшествия

В Беслане почтят память жертв теракта

На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Футбол

«Спартак» и «Зенит» назвали составы на матч 8-го тура РПЛ

РБК 11:19
Политика

Трамп считает ураган «Дориан» серьезной проблемой для США

"Дориан" является одним из мощнейших в истории США ураганов и способен создать серьезные проблеме стране.
ТАСС 13:31
Политика

Россия пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы в Москве

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что Кремль направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года.
iReactor 30 августа в 09:34
Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru вчера в 07:46
Музыка

В сеть выложили видео концерта Nirvana Live & Loud 1993 года

Концерт Live And Loud группа Курта Кобейна Nirvana дала 13 декабря 1993 года, впоследствии он был представлен как часть юбилейного переиздания альбома In Utero.
REGNUM 07:49
Политика

Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой 25 лет назад

Известия 13:55
Космос

Китайцы нашли на обратной стороне Луны странное вещество

Китайский ровер «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны неизвестный материал.
Lenta.ru 07:29
Политика

Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

REGNUM 01:35
Происшествия

В массовом ДТП в Воронежской области 4 человека погибли и 2 пострадали

Страшная авария с участием четырёх машин случилась на 688 км трассы М-4 «Дон» в Павловском районе в 19:30 воскресенья, 1 сентября.
Вести Воронеж 14:14
Футбол

«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью со «Страсбуром»

Футболисты "Монако" сыграли вничью со "Страсбуром" в матче четвертого тура чемпионата Франции.
РИА Новости 13:20
Футбол

AS назвала спасение Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия

Sportbox.RU 01:39
Происшествия

В Самаре мраморная плита с фасада Дома культуры убила ребенка

ТАСС 12:40
Политика

Зеленский верит в скорый мир в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что в Донбассе в скором времени наступит мир.
Газета.Ru 11:33
Политика

Трамп подтвердил переговоры с Китаем в сентябре

Торговые переговоры между США и Китаем по-прежнему запланированы на сентябрь, заявил американский президент Дональд Трамп.
Lenta.ru 13:03
Шоу-бизнес

Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз

Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы.
Телепрограмма 10:48
Футбол

«Арсенал» отыгрался с 0:2 в дерби Северного Лондона с «Тоттенхэмом»

Lenta.ru 13:45
Происшествия

Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек

Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию техасского города Одесса.
РИА Новости 10:45
Политика

Дональд Трамп отменил намеченный визит в Польшу

Президент США объяснил это необходимостью оставаться в стране в связи с приближающимся к западному побережью ураганом "Дориан".
Эхо Москвы 29 августа в 18:09
Игры

Starbound – Ответ создателей на претензии в использовании рабского труда

Работа за идею Разработчик видеоигр Chucklefish опубликовал заявление в ответ на многочисленные обвинения в том, что он использовал около десятка добровольцев, участвовавших в создании игры Starbound в 2016.
Srnsk 06:10
Общество

Беллуччи и Кассель впервые появились вместе после развода

Моника Беллуччи и Венсан Кассель развелись в 2013 году после 14 лет брака.
Телепрограмма 11:28
Политика

Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Единоборства

Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри

ИнфоСМИ вчера в 17:29
Общество

Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию

РИА Новости 08:45
Игры

Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine

Игромания.ру 08:04
Общество

У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю

С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости.
Российская газета 00:46
Хоккей

«Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия

"Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.
LiveResult.Ru 12:59
Главное