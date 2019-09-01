Происшествия
Газета.RuКонсульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс. Об этом заявил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский, передает РИА "Новости".
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Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Политика
Президент Германии поблагодарил Америку за победу над нацизмом
Сила армии Соединенных Штатов совместно с союзниками «победила национал-социализм на западе и на востоке», заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на торжественной церемонии в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Взгляд.ру 11:47
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Политика
Трамп считает ураган «Дориан» серьезной проблемой для США
"Дориан" является одним из мощнейших в истории США ураганов и способен создать серьезные проблеме стране.
ТАСС 13:31
Политика
Россия пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы в Москве
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что Кремль направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года.
iReactor 30 августа в 09:34
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru вчера в 07:46
Музыка
В сеть выложили видео концерта Nirvana Live & Loud 1993 года
Концерт Live And Loud группа Курта Кобейна Nirvana дала 13 декабря 1993 года, впоследствии он был представлен как часть юбилейного переиздания альбома In Utero.
REGNUM 07:49
Космос
Китайцы нашли на обратной стороне Луны странное вещество
Китайский ровер «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны неизвестный материал.
Lenta.ru 07:29
Происшествия
В массовом ДТП в Воронежской области 4 человека погибли и 2 пострадали
Страшная авария с участием четырёх машин случилась на 688 км трассы М-4 «Дон» в Павловском районе в 19:30 воскресенья, 1 сентября.
Вести Воронеж 14:14
Футбол
«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью со «Страсбуром»
Футболисты "Монако" сыграли вничью со "Страсбуром" в матче четвертого тура чемпионата Франции.
РИА Новости 13:20
Политика
Зеленский верит в скорый мир в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский верит, что в Донбассе в скором времени наступит мир.
Газета.Ru 11:33
Политика
Трамп подтвердил переговоры с Китаем в сентябре
Торговые переговоры между США и Китаем по-прежнему запланированы на сентябрь, заявил американский президент Дональд Трамп.
Lenta.ru 13:03
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз
Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы.
Телепрограмма 10:48
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек
Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию техасского города Одесса.
РИА Новости 10:45
Политика
Дональд Трамп отменил намеченный визит в Польшу
Президент США объяснил это необходимостью оставаться в стране в связи с приближающимся к западному побережью ураганом "Дориан".
Эхо Москвы 29 августа в 18:09
Игры
Starbound – Ответ создателей на претензии в использовании рабского труда
Работа за идею Разработчик видеоигр Chucklefish опубликовал заявление в ответ на многочисленные обвинения в том, что он использовал около десятка добровольцев, участвовавших в создании игры Starbound в 2016.
Srnsk 06:10
Общество
Беллуччи и Кассель впервые появились вместе после развода
Моника Беллуччи и Венсан Кассель развелись в 2013 году после 14 лет брака.
Телепрограмма 11:28
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Общество
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию
РИА Новости 08:45
Игры
Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
Игромания.ру 08:04
Общество
У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю
С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости.
Российская газета 00:46
Хоккей
«Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия
"Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.
LiveResult.Ru 12:59