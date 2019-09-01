Происшествия

Газета.RuГазета.RuКонсульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США

Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс. Об этом заявил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский, передает РИА "Новости".
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