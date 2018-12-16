с чего всё началось

Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".

Армия и оружие Армия и оружие Американскому флоту предрекли поражение в войне с Россией

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии

Армия и оружие Армия и оружие В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.

Армия и оружие Армия и оружие ЕС призвал Турцию не проводить военную операцию против курдов в Сирии Брюссель распространил заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, в котором содержится призыв к властям Турции воздержаться от любых односторонних действий в Сирии, которые могут подорвать усилия коалиции или создать угрозу дополнительной нестабильности.

Армия и оружие Армия и оружие Малый ракетный корабль «Мытищи» встанет на вооружение ВМФ России Военно-морской флот Российской Федерации примет на вооружение первый малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи», который недавно завершил государственные испытания, сообщает «ТАСС».

Армия и оружие Армия и оружие Опубликованы данные о погибшем при крушении Су-27 на Украине пилоте При крушении истребителя Су-27 в Житомирской области Украины погиб военный лётчик первого класса майор Александр Фоменко.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны сообщили о передаче армии 35 новых образцов вооружения

Армия и оружие Армия и оружие Авиаудары США уничтожили восемь боевиков из «Аш-Шабаб» в Сомали Соединенные Штаты в субботу нанесли авиаудары в Сомали по боевикам запрещенной в РФ организации "Аш-Шабаб", уничтожены восемь террористов, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ).

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140 В заключение автор публикации сообщает, что Россия уже предлагает Индии Ил-112В для замены британских ближнемагистральных транспортников Avro 748.

Армия и оружие Армия и оружие В элитной бригаде ВСУ паника, киевские десантники понесли потери

Армия и оружие Армия и оружие Самолет ВМС США пролетел над районом учений ВМС России

Армия и оружие Армия и оружие Балтийский флот получил новейший катер связи Новейший катер связи получил Балтийский флот, в субботу на корабле поднят Военно-морской флаг, сообщила пресс-служба флота.

Армия и оружие Армия и оружие Военная полиция ЗВО оденется в броню «Черепаха» и «Колпак» Подразделения военной полиции в Западном военном округе будут оснащены экипировкой «Колпак» и «Черепаха».

Армия и оружие Армия и оружие Волгоградские военные части пополнили около 600 новобранцев После завершения курса и принятия Военной присяги, солдаты начнут осваивать современную технику и вооружение, которое имеется в военных частях.