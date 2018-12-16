с чего всё началось

Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".

Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет

вчера в 04:24

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