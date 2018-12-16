Армия и оружие
Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет
Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракетРИА Новости18:47
Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
РИА Новости18:47
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с чего всё началось
Украинское ракетное оружие «Барьер» оказалось непригодным для применения на бронекатерах ВМСУ типа «Гюрза-М», заявил заместитель гендиректора, главный конструктор ЧАО «Кузня на Рыбальском» Сергей Белозубенко в эфире «5 канала».ТК Звезда07:46
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