с чего всё началось

Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".

Армия и оружие Армия и оружие Американскому флоту предрекли поражение в войне с Россией

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция нанесла авиаудар по мечети на юге сирийского Хаджина

Армия и оружие Армия и оружие При обстреле боевиков в Алеппо погибли трое военнослужащих

Армия и оружие Армия и оружие МРК «Мытищи» завершил госиспытания Первый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Мытищи» завершил госиспытания, его передадут ВМФ 17 декабря, заявили в Минобороны России.

Армия и оружие Армия и оружие Названо имя погибшего на Украине пилота Су-27 При крушении самолета Су-27 ВВС Украины в Житомирской области погиб лётчик первого класса майор Александр Фоменко 1975 года рождения.

Армия и оружие Армия и оружие Балтийский флот получил новейший катер связи Новейший катер связи получил Балтийский флот, в субботу на корабле поднят Военно-морской флаг, сообщила пресс-служба флота.

Армия и оружие Армия и оружие Российская армия получила 35 новых образцов оружия в 2018 году

Армия и оружие Армия и оружие ДНР: ополченцы сбили ударные беспилотники ВСУ Начальник пресс-службы Управления Народной милции ДНР Даниил Безсонов в ходе своего брифинга заявил, что ополченцы сбили в Донбассе два ударных беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Самолет ВМС США пролетел над районом учений ВМС России

Армия и оружие Армия и оружие На Таганрогской в Ростове открыли памятник «Авиаторам всех поколений» Торжественное открытие памятника состоялось сегодня, 15 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Военная полиция ЗВО оденется в броню «Черепаха» и «Колпак» Подразделения военной полиции в Западном военном округе будут оснащены экипировкой «Колпак» и «Черепаха».

Армия и оружие Армия и оружие The Washington Post: США озабочены возможной операцией против курдов Сообщения Турции о вероятном проведении военной операции против курдов в Сирии вызывает беспокойство властей США, 15 декабря сообщает газета The Washington Post.

Армия и оружие Армия и оружие Сотни кремлёвских курсантов простились с родным училищем Более 300 кремлёвских курсантов получили звание лейтенант российской армии.

Армия и оружие Армия и оружие К волгоградским гвардейцам присоединились почти 600 новобранцев Дислоцированное в Волгограде подразделение пополнили новобранцы из разных регионов России и почти 150 молодых специалистов.