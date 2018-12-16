Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко пожаловался на нехватку управляемых ракет, которые подошли бы для установки на бронекатера типа "Гюрза-М". По его мнению, это главный недостаток украинской разработки.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ

Армия и оружие Армия и оружие SANA: не менее 17 человек погибли при ударе коалиции США по Сирии По меньшей мере 17 мирных жителей погибли в результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции по сирийской провинции Дейр эз-Зор, передаёт SANA.

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Армия и оружие Армия и оружие ВКС РФ фиксируют движение колонн нефтевозов из Сирии в Турцию и Ирак Российские ВКС фиксируют движение целых колонн нефтевозов с крупнейших сирийских месторождений нефти по направлению к турецкой и иракской границе.

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Армия и оружие Армия и оружие ЛНР: Украина наращивает ударный кулак у линии фронта Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий уличил Украину в подготовке агрессии.

Армия и оружие Армия и оружие Израильская армия ликвидировала четвертый туннель на границе с Ливаном Обнаружен и ликвидирован очередной туннель на израильско-ливанской границе, сообщила пресс-служба израильской армии, 16 декабря передает издание HAARETZ.

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