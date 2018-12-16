Армия и оружие
Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко пожаловался на нехватку управляемых ракет, которые подошли бы для установки на бронекатера типа "Гюрза-М". По его мнению, это главный недостаток украинской разработки.
Комсомольская правда00:26
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Армия и оружие
В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
SANA: не менее 17 человек погибли при ударе коалиции США по Сирии
По меньшей мере 17 мирных жителей погибли в результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции по сирийской провинции Дейр эз-Зор, передаёт SANA.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Австралия закупает новейшие американские истребители F-35
12 декабря на военную базу Вильямтон в Австралии прибыли два новейших американских истребителя F-35А.
Обновлено 13 декабря в 09:27
Армия и оружие
National Interest сопоставил российский Ил-112В и украинский Ан-140
Американский журнал The National Interest сравнил российский транспортный самолет Ил-112В и украинский Ан-140.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
ВКС РФ фиксируют движение колонн нефтевозов из Сирии в Турцию и Ирак
Российские ВКС фиксируют движение целых колонн нефтевозов с крупнейших сирийских месторождений нефти по направлению к турецкой и иракской границе.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Интернет-пользователи высмеяли новый автомобиль Нацгвардии Украины
В социальных сетях обсмеяли новинку Нацгвардии Украины - новый автомобиль, который с виду напоминает "Багги".
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
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Экспозиция Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Севастополе будет посвящена истории войск противовоздушной и противоракетной обороны РФ.
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Армия и оружие
ЛНР: Украина наращивает ударный кулак у линии фронта
Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий уличил Украину в подготовке агрессии.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Израильская армия ликвидировала четвертый туннель на границе с Ливаном
Обнаружен и ликвидирован очередной туннель на израильско-ливанской границе, сообщила пресс-служба израильской армии, 16 декабря передает издание HAARETZ.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Разбившийся 30-летний Су-27 оказался одним из новейших на Украине
Истребитель Су-27, разбившийся на Украине, оказался одной из самых новых машин этой модели в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
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Армия и оружие
В Военном университете прошла научно-практическая конференция
В Военном университете Министерства обороны Российской Федерации прошла первая в истории Вооруженных Сил России научно-практическая конференция по актуальным вопросам военно-политической работы.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
ЕС призвал Турцию не проводить военную операцию против курдов в Сирии
Брюссель распространил заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, в котором содержится призыв к властям Турции воздержаться от любых односторонних действий в Сирии, которые могут подорвать усилия коалиции или создать угрозу дополнительной нестабильности.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие
Де Мистура назвал сирийский конфликт одним из самых жестоких
«Могу сказать, что не видел ни одного конфликта более жестокого, чем в Сирии, с использованием самых ужасных методов», — цитирует де Мистуру РИА Новости.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
В Китае высоко оценили истребитель МиГ-35
Китайские эксперты высоко оценили летные и боевые характеристики нового российского истребителя МиГ-35.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Военнослужащие мотострелковых подразделений ЗВО осваивают новейшие методы в подготовке снайперского дела в Воронежской области
Более 300 военнослужащих Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий Западного военного округа приступили к практическим занятиям по специальной программе подготовки снайперов в ходе лагерного сбора.
Обновлено в 09:39