Экономика
Конституционный суд уравнял соцплатежи при банкротстве с зарплатамиПраво.ру 02:12
Остальные 20% должны были уйти конкурсному управляющему и на зарплаты, а остаток – банку. Летом 2015 года инспекция ФНС по Комсомольску-на-Амуре оштрафовала Сбербанк как кредитную организацию на 596 000 руб. за неисполнение платёжных поручений ФНС, в том числе и по уплате соцплатежей.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:04, Ашберн
Происшествия
РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Происшествия
На месте аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» нашли черные ящики
На месте аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» нашли два черных ящика, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС.
Обновлено в 01:40
Политика
В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Экономика
Экспобанк купил контрольный пакет акций Курскпромбанка
Экспобанк Игоря Кима приобрел 87,16% голосующих акций ПАО «Курский промышленный банк», выкупив их у прежних акционеров банка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 02:59
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Спорт
Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо
«На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
ЖКХ
Отключать отопление в Москве начнут с 6 мая
С 6 мая столичные энергетики начнут отключать отопление в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100
Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Здоровье
В России вступил в силу новый порядок диспансеризации
Новые правила диспансеризации ранее были утверждены Минздравом РФ.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Кино
Джонни Деппа не пригласили в третьи «Фантастические твари»
Руководство Warner Bros. все еще не подписало контракт с Джонни Деппом касательно его участия в «Фантастических тварях 3». По некоторым данным, компания намерена прекратить сотрудничество с актером.
Обновлено в 01:15
Общество
Паслер устроил выходной для чиновников из-за православной традиции
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер объявил для местных чиновников выходной из-за православной Радоницы — дня поминовения усопших.
Обновлено в 02:52
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Игры
Исторический шутер Tannenberg выйдет на PlayStation 4 и Xbox One зимой
Студия Blackmill Games объявила о том, что многопользовательский шутер от первого лица в антураже Первой мировой войны Tannenberg выйдет на PlayStation 4 и Xbox One предстоящей зимой.
Обновлено в 05:10
Происшествия
СМИ: На счету cгоревшего в «Шереметьево» самолета Superjet значился один серьезный сбой
Журналисты выяснили, что до катастрофы в «Шереметьево» на счету у самолета Sukhoi Superjet 100 был лишь один серьезный технический сбой — в январе 2018 года.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет
Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Участник марафона в Казани умер от сердечного приступа
Мужчина 1981 года рождения умер, по предварительным данным, от сердечного приступа, проходя дистанцию традиционного Казанского марафона.
Обновлено в 05:34
Экономика
Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 1,9%
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2019 года, по оперативной информации, составила 107,1 млн т, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:02
Экономика
Квартальная прибыль Volkswagen сократилась на 7,5%
Чистая прибыль германского автомобилестроительного концерна Volkswagen AG (VW) по итогам первого квартала 2019 года сократилась на 7,5% - до 3,05 млрд евро с 3,30 млрд евро за тот же период прошлого года.
Обновлено в 02:31
Музыка
Трэвис Скотт, SZA и The Weeknd выпустили новый клип
Релиз альбома состоялся 26 апреля 2019 года. Напомним, восьмой сезон «Игры престолов» стартовал на канале HBO 14 апреля.
Обновлено в 05:52