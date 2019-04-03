Политика

Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возрастаРБК 17:46

Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Читать в источнике

Подробнее о событии

КС разъяснил, что основной закон не запрещает повышать пенсионный возраст

РИА Новости13:05

КС признал повышение пенсионного возраста конституционным

Коммерсантъ10:42

Один из авторов обращения в КС по пенсионной реформе назвал отказ суда рассматривать запрос «политическим решением»

Эхо Москвы12:54

Закон и пенсия

Российская газета11:34

Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе

Ведомости16:27

КС отказал депутатам Госдумы в запросе о конституционности повышения пенсионного возраста

Росбалт10:39

КС ответил депутатам Госдумы, просившим проверить закон о повышении пенсионного возраста

Интерфакс09:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:42, Ашберн
Политика

Штаб Зеленского выдвинул требования Порошенко

Штаб лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского выдвинул его оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко требования.
Обновлено в 05:57
Политика

Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News

Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено в 20:05
Экономика

Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин

Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено в 07:43
Политика

Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit

Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено в 19:36
Происшествия

Опубликовано видео задержания мэра Евпатории сотрудниками ФСБ

ФСБ России опубликовала видео с задержанием мэра Евпатории Андрея Филонова, который подозревается в махинациях, приведших к нанесению ущерба бюджету в размере 35 млн рублей.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие

Глава НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ

Глава НАТО Йенс Столтенберг выступил в конгрессе перед американскими законодателями.
Обновлено в 13:46
Общество

Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram

В середине января сообщалось, что фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.
Обновлено в 20:37
Футбол

Адвокат Мамаева высказался о решении суда продлить арест футболиста

Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес

63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Авто

«Заряженная» версия Lada Granta Sport выехала на тесты

Обновлено в 04:31
Политика

Помпео назвал действия Турции в Сирии разрушительными

Односторонние военные действия Анкары в Сирии могут иметь разрушительные последствия.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес

В Сети восхищаются красотой 15-летней дочери Олега Газманова

За несколько часов фото лайкнули больше тысячи человек, среди которых оказался старший брат девушки — 37-летний Родион Газманов.
Обновлено вчера в 10:29
Шоу-бизнес

Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина

Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Авто

Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер

Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи растёт копией отца

Актёр показал своё детское фото. Дочери Екатерины Климовой и Гелы Месхи Бэлле уже три с половиной года.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Обновлено в 12:19
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Технологии

У интернет-покупателей воруют деньги с помощью кодов

Вредоносные коды, при помощи которых хакеры перехватывают конфиденциальную информацию, долгое время оставались вне поля зрения экспертов в области информационной безопасности, но теперь, когда эта проблема все-таки всплыла, выяснилось, что атаки такого типа стали чрезвычайно распространенными.
Обновлено в 07:19
Политика

Пушков предостерег Порошенко от отказа от дебатов на стадионе

Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере прокомментировал предложение лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе.
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес

Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой

Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12
Энергетика

ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане

ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.
Обновлено в 07:47
Интернет

В WhatsApp появился запрет на добавление в группы

В известном сервисе для общения WhatsApp появилась новая возможность, благодаря которой добавить пользователей в групповые чаты без их согласия нельзя.
Обновлено в 17:59
Происшествия

К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками

В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.
Обновлено в 02:57
Единоборства

UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба

Обновлено в 18:17
Авто

Bentley показала спецверсию Bentayga V8

Компания Bentley представила дизайнерскую спецверсию кроссовера Bentayga V8.
Обновлено в 10:53
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Обновлено в 11:01
Авто

Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей

Обновлено в 03:14
Политика

МИД ответил на заявление НАТО по Керченскому проливу

В МИД России считают, что заявления НАТО по Керченскому проливу связаны со вторым туром президентских выборов на Украине.
Обновлено в 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное