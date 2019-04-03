Политика
Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возрастаРБК 17:46
Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
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Политика
Штаб Зеленского выдвинул требования Порошенко
Штаб лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского выдвинул его оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко требования.
Обновлено в 05:57
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено в 20:05
Экономика
Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин
Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено в 07:43
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено в 19:36
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории сотрудниками ФСБ
ФСБ России опубликовала видео с задержанием мэра Евпатории Андрея Филонова, который подозревается в махинациях, приведших к нанесению ущерба бюджету в размере 35 млн рублей.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
Глава НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ
Глава НАТО Йенс Столтенберг выступил в конгрессе перед американскими законодателями.
Обновлено в 13:46
Общество
Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram
В середине января сообщалось, что фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.
Обновлено в 20:37
Шоу-бизнес
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Авто
«Заряженная» версия Lada Granta Sport выехала на тесты
Обновлено в 04:31
Политика
Помпео назвал действия Турции в Сирии разрушительными
Односторонние военные действия Анкары в Сирии могут иметь разрушительные последствия.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес
В Сети восхищаются красотой 15-летней дочери Олега Газманова
За несколько часов фото лайкнули больше тысячи человек, среди которых оказался старший брат девушки — 37-летний Родион Газманов.
Обновлено вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина
Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Авто
Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер
Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи растёт копией отца
Актёр показал своё детское фото. Дочери Екатерины Климовой и Гелы Месхи Бэлле уже три с половиной года.
Обновлено в 18:00
Технологии
У интернет-покупателей воруют деньги с помощью кодов
Вредоносные коды, при помощи которых хакеры перехватывают конфиденциальную информацию, долгое время оставались вне поля зрения экспертов в области информационной безопасности, но теперь, когда эта проблема все-таки всплыла, выяснилось, что атаки такого типа стали чрезвычайно распространенными.
Обновлено в 07:19
Политика
Пушков предостерег Порошенко от отказа от дебатов на стадионе
Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере прокомментировал предложение лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе.
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес
Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой
Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12
Энергетика
ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане
ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.
Обновлено в 07:47
Интернет
В WhatsApp появился запрет на добавление в группы
В известном сервисе для общения WhatsApp появилась новая возможность, благодаря которой добавить пользователей в групповые чаты без их согласия нельзя.
Обновлено в 17:59
Происшествия
К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками
В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.
Обновлено в 02:57
Единоборства
UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба
Обновлено в 18:17
Авто
Bentley показала спецверсию Bentayga V8
Компания Bentley представила дизайнерскую спецверсию кроссовера Bentayga V8.
Обновлено в 10:53
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Обновлено в 11:01
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Политика
МИД ответил на заявление НАТО по Керченскому проливу
В МИД России считают, что заявления НАТО по Керченскому проливу связаны со вторым туром президентских выборов на Украине.
Обновлено в 13:34