Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске РадыВедомости 09:29

с чего всё началось

Политика Сенат США провел закрытые слушания по НЛО Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.

Армия и оружие Иран забрал обломки сбитого беспилотника США Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что Ирану удалось забрать обломки сбитого американского беспилотника, который Тегеран обвинил в нарушении госграницы.

Кино «Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».

Финансы Спрос на доразмещаемые долларовые евробонды РФ превышает $6 млрд Спрос на долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 годах превышает $6 млрд, ориентиры доходности снижены, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.

Авто Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию Не исключается, что привезенные в Россию GAC GS8 Trumpchi направят на сертификацию и прохождения тестов.

Политика Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.

Хоккей Хоккеисты Кучеров, Овечкин и Василевский были признаны лучшими в НХЛ Российские хоккеисты Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский собрали пять наград по итогам сезона в НХЛ.

Авто Завод Ford во Всеволожске работает последний день Со слов председателя, основная часть работников пройдет процедуру увольнения 24-26 июня.

Политика Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Финансы Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 июня.

Наука Как ученый из Китая открыл ящик Пандоры, отредактировав ДНК двух младенцев Где-то в Китае под наблюдением врачей и ученых растут Лулу и Нана — первые в истории дети, родившиеся из отредактированных человеком эмбрионов.

Политика Путин прокомментировал возможность назначить Грудинина премьером Грудинин в 2018 году на выборах президента РФ был кандидатом от КПРФ и занял второе место, получив 11,77% голосов.

Происшествия Защита обжалует арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого Адвокаты бизнесмена Василия Бойко-Великого намерены обжаловать решение Басманного суда Москвы о его аресте.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко намекнула на интересное положение Многие выявили предположение, что Виктория беременна вторым ребенком. «Тут наверное двое на фото», — намекнула о беременности подписчица.

Происшествия В Вологде два подростка на скутере насмерть разбились об КамАЗ В Вологде на Московском шоссе столкнулись скутер "Ирбис", на котором ехали два подростка, и грузовой автомобиль КамАЗ.

Футбол «Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.

Здоровье В Азии разбушевалась крупнейшая в истории эпидемия животных Ветеринарный эпидемиолог Городского университета Гонконга утверждает, что это самая крупная эпидемия среди животных в истории.

Общество Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.