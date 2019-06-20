Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске РадыВедомости 09:29

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
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"Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции Украины указ президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года", – следует
 из сообщения.
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