Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске РадыВедомости 09:29

с чего всё началось

Общество В СК предложили изменить статьи УК РФ по врачебным ошибкам За незаконное осуществление медицинской деятельности (статья 235 УК РФ) планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.

Футбол ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из Катара Кроме Катара на право принимать чемпионат мира в 2022 году претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Политика Путин объяснил, почему чиновникам нельзя снижать зарплату Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что при резком снижении зарплат министров и чиновников страна может лишиться квалифицированных специалистов.

Шоу-бизнес Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.

Футбол Кикнадзе не стал комментировать переход Мурило в «Локомотив» Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отказался комментировать переход в стан железнодорожников защитника «Крузейро» Серкейры Мурило.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Спорт Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали чемпионата Европы в Дюссельдорфе.

Авто Представлен обновленный кроссовер Cadillac XT5 Американская марка рассекретила обновленную версию своего кроссовера Cadillac XT5, предназначенную для китайского рынка.

Политика Путин ответил, когда россиянам стоит ждать перемен к лучшему В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин рассказал о том, когда станет жить легче.

Политика Посол Украины в Грузии устроил конфликт с российским коллегой Проведение Межпарламентской ассамблеи православия было приостановлено после того, как представитель Украины Игорь Долгов демонстративно покинул заседание, прервав выступление российского дипломата Сергея Гаврилова.

Футбол Боккетти может перейти в «Ростов» Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.

Космос У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.

Происшествия Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок "Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.

Политика Филарет восстановил Киевский патриархат Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".

Экономика В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.

Хоккей Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.

Политика Зеленский назвал украинские законы трешем Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.

Армия и оружие Гиперзвуковую ракету анонсировали в США В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.

Происшествия В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Посольство в Лондоне ответило на обвинения в адрес России по делу MH17 Обвинения России в нежелании сотрудничать в расследовании катастрофы малазийского MH17 являются ложью, Москва продолжит оказывать содействие следствию для установления виновных в произошедшем и привлечении их к ответственности, говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

Политика Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».

Спорт Алина Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на Internationaux de France в Гренобле и NHK Trophy в Саппоро.