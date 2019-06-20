Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске РадыВедомости 09:29
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
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с чего всё началось
"Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции Украины указ президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года", – следует из сообщения.Утро.ru12:34
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В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
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Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок
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Обновлено в 00:23
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Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 15:52
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Посольство в Лондоне ответило на обвинения в адрес России по делу MH17
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Президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:10