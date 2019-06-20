КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционнымРИА Новости 12:15

с чего всё началось

Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным, сообщила пресс-служба суда в четверг. Ранее агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде сообщило, что КС Украины признал указ конституционным.

Транспорт Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.

Политика Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).

Технологии Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.

Политика Путин рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдно Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии о поступке в начале 2000-х годов, за который ему до сих пор стыдно.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Общество Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие Американский «Посейдон» показали изнутри Патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon («Посейдон») Военно-морских сил (ВМС) США показали изнутри.

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Политика Депутат Рады допустил, что Крым был «продан» Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».

Политика США рассматривают все варианты санкций против Турции из-за С-400 США рассматривают «многочисленные варианты действий» в отношении Турции из-за покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил журналистам помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Общество Минприроды предложило ежегодно сокращать потребление пластика на 10-20% Минприроды предлагает сокращать потребление пластика в России на 10-20% ежегодно, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Армия и оружие Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.

Происшествия Вертолет с японскими военными разбился в Токио В Японии вертолет UH-1 разбился во время посадки на аэродроме Татикава, расположенном на западе префектуры Токио.

Футбол «Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.

Общество Из-за хромой профилактики сахалинские подростки идут кривой дорожкой Проверки органов, которые занимаются профилактикой правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, вскрыли несовершенство проводимой работы.

Наука Врачи назвали первый признак смертельно опасной болезни Отмечается, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции ещё за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.

Общество Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида Власти Забайкалья пообещали решить жилищный вопрос женщины, которая обратилась к российскому лидеру Владимиру Путины в ходе "прямой линии".

Общество В подведомственном учреждении Минздрава Якутии выявили нарушения Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе при организации и проведении Государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр контроля качества лекарств и организации государственных закупок», подведомственным Министерству здравоохранения республики закупок на поставку детского питания для 5 медицинских учреждений республики.

Политика Путин прокомментировал выводы Нидерландов по MH17 Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о выводах Нидерландов по крушению MH17 в Донбассе.

Общество МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

Финансы Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Политика Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.