Политика
КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционнымРИА Новости 12:15
Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным, сообщила пресс-служба суда в четверг. Ранее агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде сообщило, что КС Украины признал указ конституционным.
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с чего всё началось
Конституционный суд (КС) Украины признал конституционным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщают источники «Интерфакса» и «Укринформ».Коммерсантъ09:30
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Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 15:59
Технологии
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных
Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.
Обновлено в 19:41
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдно
Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии о поступке в начале 2000-х годов, за который ему до сих пор стыдно.
Обновлено в 10:20
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
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Обновлено в 14:19
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
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Обновлено в 07:22
Армия и оружие
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Патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon («Посейдон») Военно-морских сил (ВМС) США показали изнутри.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено в 21:54
Политика
США рассматривают все варианты санкций против Турции из-за С-400
США рассматривают «многочисленные варианты действий» в отношении Турции из-за покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил журналистам помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.
Обновлено в 17:58
Общество
Минприроды предложило ежегодно сокращать потребление пластика на 10-20%
Минприроды предлагает сокращать потребление пластика в России на 10-20% ежегодно, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:23
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11
Происшествия
Вертолет с японскими военными разбился в Токио
В Японии вертолет UH-1 разбился во время посадки на аэродроме Татикава, расположенном на западе префектуры Токио.
Обновлено в 22:23
Футбол
«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму
Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
Общество
Из-за хромой профилактики сахалинские подростки идут кривой дорожкой
Проверки органов, которые занимаются профилактикой правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, вскрыли несовершенство проводимой работы.
Обновлено в 22:26
Наука
Врачи назвали первый признак смертельно опасной болезни
Отмечается, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции ещё за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено в 04:46
Общество
Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида
Власти Забайкалья пообещали решить жилищный вопрос женщины, которая обратилась к российскому лидеру Владимиру Путины в ходе "прямой линии".
Обновлено в 22:15
Общество
В подведомственном учреждении Минздрава Якутии выявили нарушения
Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе при организации и проведении Государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр контроля качества лекарств и организации государственных закупок», подведомственным Министерству здравоохранения республики закупок на поставку детского питания для 5 медицинских учреждений республики.
Обновлено в 20:22
Политика
Путин прокомментировал выводы Нидерландов по MH17
Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о выводах Нидерландов по крушению MH17 в Донбассе.
Обновлено в 09:50
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено в 18:03
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено в 07:10
Политика
Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву
Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Энергетика
В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти
Обновлено в 06:46
Футбол
Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки
Обновлено в 21:00
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль
Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено в 02:04