Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске РадыВедомости 09:29
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
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с чего всё началось
"Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции Украины указ президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года", – следует из сообщения.Утро.ru12:34
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Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года
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Ведущая демонстрирует идиллию в отношениях с супругом, но на днях пользователи усомнились в том, что у Ксении Бородиной и Курбана Омарова все гладко.
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Представители двух компаний, которые занимались выловом косаток и белух, указывали, что Росрыболовство выдало все документы на вылов и продажу китов и в таком случае их деятельность нельзя назвать браконьерством, а в случае выпуска животных на свободу компания несет огромные потери.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
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Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Спорт
Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии
Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.
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«Марсианские хрущевки»: Отправленные на Марс роботы распечатают первые жилые дома
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Политика
Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания
Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
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Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Политика
Путин вспомнил об офшорах Грудинина
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, не хочет ли он поставить во главе правительства директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, как Борис Ельцин Евгения Примакова.
Обновлено в 09:05
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Смолянка дозвонилась на «прямую линию» Владимиру Путину
Жительница Смоленской области Светлана Векшина задала вопрос президенту России Владимиру Путину, дозвонившись ему на «прямую линию».
Обновлено в 12:44
Экономика
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
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Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Экономика
Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты
Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами.
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Политика
Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе по Ирану, заявил, что об этом скоро станет известно.
Обновлено в 12:52
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Кудряшов покинул «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов покинул "Истанбул Башакшехир". Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Обновлено в 12:45
Музыка
Пол Томас Андерсон и Том Йорк выпустят короткометражку Anima
Короткометражный фильм Пола Томаса Андерсона на музыку вокалиста группы Radiohead Тома Йорка выйдет на Netflix 27 июня.
Обновлено в 10:46
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27