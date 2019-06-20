Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске РадыВедомости 09:29

с чего всё началось

Финансы Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.

Политика Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия» Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».

Шоу-бизнес Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.

Шоу-бизнес Ксения Бородина поссорилась с мужем Ведущая демонстрирует идиллию в отношениях с супругом, но на днях пользователи усомнились в том, что у Ксении Бородиной и Курбана Омарова все гладко.

Музыка Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая.

Экономика РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.

Общество Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпускают на волю Представители двух компаний, которые занимались выловом косаток и белух, указывали, что Росрыболовство выдало все документы на вылов и продажу китов и в таком случае их деятельность нельзя назвать браконьерством, а в случае выпуска животных на свободу компания несет огромные потери.

Политика Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Спорт Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.

Авто УАЗ собирается делать семейный внедорожник Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.

Политика Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Политика Путин вспомнил об офшорах Грудинина Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, не хочет ли он поставить во главе правительства директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, как Борис Ельцин Евгения Примакова.

Здоровье Смолянка дозвонилась на «прямую линию» Владимиру Путину Жительница Смоленской области Светлана Векшина задала вопрос президенту России Владимиру Путину, дозвонившись ему на «прямую линию».

Экономика Плату за отопление изменят в зависимости от этажности С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Финансы Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Экономика Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами.

Политика Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе по Ирану, заявил, что об этом скоро станет известно.

Футбол Кудряшов покинул «Истанбул Башакшехир» Защитник сборной России Фёдор Кудряшов покинул "Истанбул Башакшехир". Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Музыка Пол Томас Андерсон и Том Йорк выпустят короткометражку Anima Короткометражный фильм Пола Томаса Андерсона на музыку вокалиста группы Radiohead Тома Йорка выйдет на Netflix 27 июня.