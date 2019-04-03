Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возрастаLenta.ru 04:19
В декабре группа депутатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» обжаловала в Конституционном суде несколько норм о повышении пенсионного возраста. По мнению заявителей, изменение пенсионной системы «ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости».
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КС ответил депутатам Госдумы, просившим проверить закон о повышении пенсионного возраста
Интерфаксвчера в 09:55
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